Более миллиона инвесторов подали заявки на обмен заблокированных бумаг

В рамках этого механизма нерезиденты могут выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счетах типа «С». Согласно указу президента, обмен должен происходить «путем проведения торгов». Разрешения правкомиссии для сделок по обмену активов не нужны. В начале этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила брокерскую компанию «Инвестиционная палата» организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов с последующей предложением их к продаже зарубежным инвесторам.