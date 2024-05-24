Более миллиона инвесторов подали заявки на обмен заблокированных бумаг

В рамках обмена заблокированных активов российских инвесторов на активы иностранных инвесторов, замороженные в России, было подано более 1 млн заявок, рассказал в пятницу, 24 мая, на пресс-конференция по «Обзору финансовой стабильности» заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.
«Закончилась процедура сбора заявок по российским инвесторам. [Инвесторами] было подано чуть более 1 млн заявок», — заявил топ-менеджер ЦБ.
В ноябре президент России подписал указ N844, который создал возможности для проведения обмена заблокированными в России и за рубежом активами российских и иностранных инвесторов. Документ ограничивает начальную стоимость принадлежащих одному россиянину ценных бумаг, которые могут быть отчуждены в рамках создаваемого механизма, суммой в 100 тысяч рублей и распространяется только на иностранные ценные бумаги, учитываемые на счетах НРД в иностранных депозитариях.
В рамках этого механизма нерезиденты могут выкупить у россиян заблокированные иностранные ценные бумаги за счет своих средств, скопившихся на счетах типа «С». Согласно указу президента, обмен должен происходить «путем проведения торгов». Разрешения правкомиссии для сделок по обмену активов не нужны. В начале этого года правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций назначила брокерскую компанию «Инвестиционная палата» организатором торгов по выкупу иностранных ценных бумаг у российских частных инвесторов с последующей предложением их к продаже зарубежным инвесторам.
Российский инвесторы могли подавать заявку на продажу иностранных ценных бумаг в рамках процедуры обмена до 8 мая. Начало приема заявок у иностранных инвесторов на покупку выставленных на продаже бумаг будет происходить с 3 июня по 5 июля. Расчеты по всем сделкам должны быть завершены до 1 сентября.