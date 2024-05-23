Володин заявил о бизнесе и ответственности и спросил, где Чубайс

«Может быть и хорошо, что сейчас они на землю спускаются и понимают, что бизнес это в первую очередь ответственность, а не так. Здесь вот, как вы говорите, и то, что в 1990-е годы. Где Чубайс? Чем занимается? Деньги перевел, фонд создал. Где? В Израиле. А откуда он их взял и где заработал? В России. <…> Поэтому не надо здесь рассказывать что там это все более защищено. Там все отобрали у вас. А тот, кто против страны работает… ему оставили чуть-чуть, чтобы он дальше ее грязью поливал», — заявил Володин, отвечая на слова главы РСПП Александра Шохина, отметившего, что для инвестиций бизнеса в Россию необходимо, чтобы права собственности были защищены.