Компания VK за первый квартал 2024 года увеличила выручку на 24%

В первом квартале 2024 года средняя дневная аудитория сервисов VK составила 78 миллионов пользователей. Показатель time spent составил в среднем 4,5 миллиарда минут в день.
За первый квартал 2024 года выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» выросла на 21,9% по сравнению с первым кварталом 2023 года и достигла 22,1 миллиарда рублей. Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост социальной сети ВКонтакте. Росту выручки сегмента способствовали в том числе увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов на 77% до 1,7 миллиарда и среднесуточного количества просмотров VK Видео на 21% до 2,5 миллиардов по сравнению с первым кварталом 2023 года, а также рост базы подписчиков VK Музыки на 49% год к году в конце первого квартала 2024 года.
Выручка сегмента «Образовательные технологии» в первом квартале 2024 года выросла на 36,3% по сравнению с первым кварталом 2023 года и достигла 4,7 миллиарда рублей благодаря устойчивому спросу на курсы Skillbox Holding Limited и Учи.ру, а также консолидации Учи.ру и Тетрики.
Сегмент «Технологии для бизнеса» в первом квартале 2024 года показал рост выручки на 55,2% до 1,8 миллиарда рублей. Ключевым драйвером роста выручки стали облачные сервисы платформы VK Cloud с ростом на 60% год к году и коммуникационные решения VK Workspace с ростом выручки в 3,3 раза год к году.
По итогам первого квартала 2024 года выручка сегмента «Экосистемные сервисы и прочие направления» выросла на 11,5% до 5,4 миллиарда рублей, в том числе благодаря росту на 28% год к году выручки Почты Mail.ru и Облака Mail.ru и эффекту от приобретения платформы YCLIENTS в декабре 2023 года. В сегмент также входят игровая платформа VK Play, магазин приложений RuStore и умные устройства.
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