Компания VK за первый квартал 2024 года увеличила выручку на 24%

За первый квартал 2024 года выручка сегмента «Социальные платформы и медиаконтент» выросла на 21,9% по сравнению с первым кварталом 2023 года и достигла 22,1 миллиарда рублей. Основным драйвером роста выручки сегмента стал рост социальной сети ВКонтакте. Росту выручки сегмента способствовали в том числе увеличение среднесуточного количества просмотров VK Клипов на 77% до 1,7 миллиарда и среднесуточного количества просмотров VK Видео на 21% до 2,5 миллиардов по сравнению с первым кварталом 2023 года, а также рост базы подписчиков VK Музыки на 49% год к году в конце первого квартала 2024 года.