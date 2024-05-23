В России определят спецземли для рисоводства

Создание специального реестра земель, пригодных для выращивания риса, поможет защитить их от застройки, подчеркивают в Национальном рисовом союзе. «Если такой реестр будет сформирован, в нем должен быть определен порядок использования таких земель», — говорит Лобач. По его словам, подобный реестр может включать земли, которые уже используются для производства риса, а также территории, где есть рисовые оросительные системы, но они не используются либо требуют совершенствования. Всего в России около 500 тыс. га рисовых оросительных систем, часть из которых не используется либо заброшена — их необходимо ввести в оборот, говорит Лобач.