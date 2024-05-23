Шри-Ланка подпишет соглашение с кредиторами по реструктуризации внешнего долга

Как сообщил газете Daily Mirror источник в ланкийском правительстве, подписание этих документов будет способствовать получению Шри-Ланкой от МВФ $337 млн в рамках расширенного финансирования. «Мы очень оптимистичны в отношении того, что процесс реструктуризации с двусторонними кредиторами будет завершен в ближайшее время. После этого Шри-Ланка приступит к реструктуризации частных долгов и коммерческих кредитов, взятых у Банка развития Китая», — сказал собеседник издания.