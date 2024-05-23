Шри-Ланка подпишет соглашение с кредиторами по реструктуризации внешнего долга

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 мая. /ТАСС/. Шри-Ланка подпишет меморандумы о взаимопонимании по реструктуризации внешнего долга с Парижским клубом кредиторов и Экспортно-импортным банком Китая до того, как Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) завершит в июне рассмотрение механизма расширенного финансирования республики.
Как сообщил газете Daily Mirror источник в ланкийском правительстве, подписание этих документов будет способствовать получению Шри-Ланкой от МВФ $337 млн в рамках расширенного финансирования. «Мы очень оптимистичны в отношении того, что процесс реструктуризации с двусторонними кредиторами будет завершен в ближайшее время. После этого Шри-Ланка приступит к реструктуризации частных долгов и коммерческих кредитов, взятых у Банка развития Китая», — сказал собеседник издания.
Как ранее заявил ланкийский президент Ранил Викрамасингхе, реструктуризация внешнего долга предусматривает как списание целиком или частично суммы долга, так и пересмотр условий кредитов. План МВФ предполагает предоставление Коломбо почти $3 млрд в течение четырехлетнего периода в случае сокращения на $17 млрд внешнего долга Шри-Ланки.
«Если парламент утвердит план МВФ, то он будет определять управление экономикой Шри-Ланки в течение ближайших нескольких лет. Сотрудничество с фондом позволит разработать дорожную карту экономической политики Шри-Ланки на перспективу в 25 лет», — подчеркнул Викрамасингхе.
Шри-Ланка переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии ковида, что привело к нехватке валютных резервов в стране. В этих условиях ланкийские власти были вынуждены сократить импорт и ввести строгую экономию ресурсов. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует внешний долг Шри-Ланки, который составляет $51 млрд. 12 апреля 2022 года министерство финансов страны объявило о приостановке выплат по всем внешним обязательствам с целью предотвратить дальнейшее ухудшение финансового положения в стране.