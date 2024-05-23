Сбербанк в I квартале заключил больше договоров ПДС, чем ЦБ их насчитал

Банк России сообщил «Ведомостям», что за первый квартал россияне заключили 342 000 договоров долгосрочных сбережений (ДДС) в рамках соответствующей программы (ПДС). Руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский заявил газете, что только с НПФ Сбербанка за этот же период было заключено 390 000 ДДС. Куда пропали в статистике ЦБ 48 000 договоров или как образовался в НПФ Сбербанка такой излишек, «Ведомости» не уточняют.
По данным ЦБ, за январь — март 42 000 граждан перевели в ПДС свои пенсионные накопления. Руслан Вестеровский утверждает, что более 50 000 человек подали заявления в НПФ Сбербанка на перевод средств по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в программу долгосрочных сбережений (несоответствие цифр «Ведомостями» опять не объясняется). По словам топ-менеджера, заключившие ДДС клиенты НПФ уже внесли на личные счета в фонде порядка 3,7 млрд рублей.
Согласно оценке Руслана Вестеровского, до конца 2024 года в ПДС в НПФ Сбербанка вступят более 1 млн россиян, которые суммарно могут вложить порядка 110−115 млрд рублей («новых» денег или пенсионных накоплений, газета не уточняет). В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству «принять меры», направленные на привлечение в ПДС 250 млрд рублей граждан в этом году (также не уточнялось, «новые» ли это деньги или «старые»).
Как рассказали газете в ВТБ, «ВТБ Пенсионный фонд» начал привлекать клиентов в ПДС во втором квартале. За ближайший год группа намерена заключить 1 млн ДДС.
«Тинькофф», который зарегистрировал юридическое лицо «Тинькофф Пенсия», но не получил лицензии НПФ, а также не стал участником ни системы гарантирования прав застрахованных лиц, ни системы гарантирования прав участников, в этом году не планирует активно заключать ПДС с рыночными клиентами, но будет тестировать этот продукт на своих сотрудника, рассказал «Ведомостям» источник «знакомый с ситуацией».
На среду, 22 мая, операторами ПДС стал 21 фонд, следует из данных ЦБ. Согласно данным «Ведомостей», таких фондов всего 20, подсчеты Руслана Вестеровского газета не уточняет, зато приводит его слова о том, что предстоит большая работа с тем, чтобы люди понимали, как работает отрасль, кто ее контролирует… Однако топ-менеджер не уточнил, кто владеет УК «Первая», которая управляет средствами НПФ Сбербанка, а также кому его фонд продал НПФ «Пенсионные решения».
UPD: После выхода материала в НПФ Сбербанка уточнили, что цифры, предоставленные «Ведомостям» Русланом Вестеровским, касались работы фонда в первые четыре месяцы 2024 года, а не в первом квартале, как писала газета (впоследствии «Ведомости» исправили неправильно указанный Вестеровским период).