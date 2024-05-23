Сбербанк в I квартале заключил больше договоров ПДС, чем ЦБ их насчитал

На среду, 22 мая, операторами ПДС стал 21 фонд, следует из данных ЦБ. Согласно данным «Ведомостей», таких фондов всего 20, подсчеты Руслана Вестеровского газета не уточняет, зато приводит его слова о том, что предстоит большая работа с тем, чтобы люди понимали, как работает отрасль, кто ее контролирует… Однако топ-менеджер не уточнил, кто владеет УК «Первая», которая управляет средствами НПФ Сбербанка, а также кому его фонд продал НПФ «Пенсионные решения».