Рост на свои: малый бизнес на грани рекорда вопреки дорогому кредиту

В особенности хорошие данные отмечались в продажах, но подъем фиксируется и по остальным компонентам. Тем не менее остаются затруднения из-за дефицита кадров. Подробнее о состоянии малых и средних предприятий в стране — в материале «Известий».
Активность на пике
Индекс малых и средних предприятий (МСП) RSBI, находившийся в отрицательной зоне большую часть кризисного 2022 года, держится в плюсе на протяжении уже 17 месяцев подряд. Весь 2023 год он провел выше отметки в 50 пунктов (выше 50 — рост, ниже — падение), а в I квартале 2024-го лишь ускорился, даже несмотря на заметно ухудшившиеся условия кредитования из-за повышения ставки ЦБ.
Темпы роста деловой активности в МСП второй месяц подряд удерживаются у пиковых уровней. Нынешнее значение (57,4 пункта) лишь на 0,3 пункта меньше рекордного показателя, установленного месяцем ранее, но на полтора пункта выше февральского. Активность осталась высокой по всем компонентам, из которых рассчитывается индекс.
Так, продажи находятся третий месяц подряд в зоне устойчивого роста. Такое происходит впервые за всю историю наблюдений (с 2018 года). Значение для этой составляющей оказалось 52,4 (в марте — 53,6). Эти показатели отражают фиксируемый рост объемов сбыта. При этом фактором снижения явилось некоторое ухудшение ожиданий, тогда как доля предприятий, у которых выручка уменьшилась, стала самой небольшой за последние семь лет — 30%. 19% отмечают фактический рост продаж, что вблизи пиковых значений.
Рост кадровой активности продолжает быть высоким: здесь индекс составил 57 пунктов, что свидетельствует о стремлении бизнеса набирать сотрудников. 35% компаний планируют расширять штат — максимум за последние девять месяцев. При этом 18% сократили количество сотрудников в прошлом месяце.
Компонента «Кредиты», просевшая в предыдущие месяцы, восстановилась в апреле, достигнув 60 пунктов. Спрос на кредиты вырос до 38% опрошенных предприятий — это на среднем уровне за последние два года. Впрочем, 25% предпринимателей по-прежнему не хотят брать на себя долговую нагрузку, видя исторически высокие ставки по кредитам в подавляющем большинстве банков. В то же время доля удовлетворенных заявок на кредиты крайне высока — 70%. Для сравнения, в 2022 году эта пропорция стабильно держалась ниже 50-процентной отметки.
По-прежнему остаются на высоком уровне и показатели инвестиционной активности (60,9 пункта). Малый и средний бизнес активно вкладывается в развитие. 23% опрошенных отметили фактическое увеличение инвестиций, еще 35% — ожидаемое. Снижение капиталовложений было отмечено только у 8% предпринимателей, и лишь 5% ждут такого падения в будущем. Последнее время компании активно масштабировали свой бизнес для освоения открывшихся после введения санкций ниш, однако высокая ключевая ставка ограничивает возможности МСП по привлечению средств под перспективные проекты.
Успешное импортозамещение
В то же время, если разделить предприятия по объему деятельности, то средний бизнес постепенно снижает темпы роста на протяжении уже нескольких месяцев. В апреле индекс RSBI для среднего бизнеса упал на 3,6 пункта, тогда как для малого бизнеса он снизился только на 0,3 пункта, а для микробизнеса и вовсе вырос на половину пункта. Рост средних предприятий на минимуме с декабря 2023 года, хотя по историческим меркам это всё еще высокий показатель — 58 пунктов, что выше среднего за последние три года. В свою очередь, индекс микробизнеса на историческом пике за счет роста фактической выручки и восстановления спроса на кредитование.
Индекс сферы услуг обновил исторический максимум (+1,1 пункта), а в торговле и производстве зафиксировано ослабление роста (-1,5 пункта и −0,6 пункта соответственно). Малые и средние предприятия обоих сфер в первую очередь пессимистичнее оценивают сбыт. В торговле также сбавилась кадровая активность.
Подавляющему большинству МСП удалось заместить иностранные товары и компоненты с 2022 года. Такая потребность возникла примерно у половины предприятий, чаще всего (60%) у производственной сферы. 5% предпринимателей удалось заместить товары с помощью российских аналогов, а 41% — за счет поставок из дружественных стран. Рекордно (до 18%) выросло число предпринимателей, оценивающих долю компонентов, импортозамещение которых уже реализовано, как существенную. Год назад таких было только 4%.
Кроме того, предприниматели отмечают снижение влияния на импортозамещение негативных факторов, связанных с геополитической неопределенностью. Если год назад таких было 35%, то сейчас только 25%. Уменьшилась доля жалующихся на недостаточную господдержку (24% против 28%), а также возврат на рынок иностранных компаний (7% против 11%). Чуть сократилась доля сетующих на нехватку опытных кадров (28% против 30%). Практически без изменений оказалась доля жалующихся на инвестиционные факторы (например, необходимость слишком больших капиталовложений или недостаточную емкость российского внутреннего рынка).
К слову, доля малых и средних предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, за год выросла с 10 до 14%, приблизившись к показателям 2020 года. При этом каждое пятое российское предприятие, осуществляющее такую деятельность, экспортирует свои товары в Китай. В мае 2023 года таких было всего 9%. При этом КНР остается крупнейшим поставщиком для российских импортеров в малом и среднем бизнесе (68%).
Активность малого и среднего бизнеса вполне отражает ситуацию в экономике страны в целом. Напомним, по итогам I квартала 2024 года ВВП России вырос на 5,6%. В то же время настроения МСП созвучны и другим экономическим агентам. Они точно так же часто полагаются на собственные средства при инвестициях, а также недовольны нехваткой квалифицированной рабочей силы.