Рост на свои: малый бизнес на грани рекорда вопреки дорогому кредиту

В то же время, если разделить предприятия по объему деятельности, то средний бизнес постепенно снижает темпы роста на протяжении уже нескольких месяцев. В апреле индекс RSBI для среднего бизнеса упал на 3,6 пункта, тогда как для малого бизнеса он снизился только на 0,3 пункта, а для микробизнеса и вовсе вырос на половину пункта. Рост средних предприятий на минимуме с декабря 2023 года, хотя по историческим меркам это всё еще высокий показатель — 58 пунктов, что выше среднего за последние три года. В свою очередь, индекс микробизнеса на историческом пике за счет роста фактической выручки и восстановления спроса на кредитование.