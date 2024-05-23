Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятых активов РФ

Указ главы государства устанавливает порядок изъятия американских активов в России в случае, если были изъяты аналогичные российские в США. Для того, чтобы правообладатель мог рассчитывать на компенсацию, он сперва должен обратиться в суд, и по российским законам доказать, что американцы забрали его собственность.