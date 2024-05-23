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Путин разрешил использовать имущество США для компенсации изъятых активов РФ

Но сперва нужно доказать в суде, что правообладатель потерял свои активы в США.

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому каждый обладатель каких-либо активов на территории США из РФ может рассчитывать на компенсацию от их изъятия. Компенсироваться утраченное будет из американских активов, расположенных в Российской Федерации. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ главы государства устанавливает порядок изъятия американских активов в России в случае, если были изъяты аналогичные российские в США. Для того, чтобы правообладатель мог рассчитывать на компенсацию, он сперва должен обратиться в суд, и по российским законам доказать, что американцы забрали его собственность.

В подаваемом собственником заявлении должны быть не только доказательства факта изъятия имущества, но и общая сумма ущерба, которую Вашингтон нанёс конкретному правообладателю. Заниматься рассмотрением этой темы будет Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.