Пустой звук: у мошенников появилась новая схема с расшифровкой аудиофайлов

Как говорит в беседе с «Известиями» ведущий эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код безопасности» Константин Горбунов, заработок в Сети очень привлекателен в качестве предлога для мошеннических схем: злоумышленники могут обещать дистанционную работу из любой точки мира, возможность совмещения, а также отсутствие каких-либо специальных требований к кандидатам. Кроме того, прикрытие «онлайн-работой» дает мошенникам возможность оставаться в тени: поскольку очного контакта с жертвой нет, можно оперативно менять «явки и пароли» после успешного обмана.