Новак исключил стопроцентную защиту объектов ТЭКа от атак

«Есть соответствующее законодательство о безопасности объектов ТЭКа, в рамках которого проводятся защитные меры безопасности. И, конечно, на 100% исключить [атаки] невозможно, иногда случаются те ситуации, которые были. Тем не менее идет и восстановление быстрыми темпами для того, чтобы обеспечивать работу предприятий в полном объеме, и совершенствуются различные механизмы и технологии защиты объектов — эта работа идет в постоянном режиме», — отметил Новак.