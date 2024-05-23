Налоговый режим для самозанятых останется неизменным до 2028 года

Налоговый режим для самозанятых в России останется неизменным до 2028 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.



«В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения (по поддержке самозанятых), которые были озвучены, они будут реализовываться», — заявил он.



Ранее генеральный инспектор труда Союза профсоюзов РФ Сергей Храмов предложил создать общественные объединения для работников сферы новой платформенной экономики.



Также ранее эксперт Петр Щербаченко объяснил, какой налог должны платить самозанятые в 2024 году.