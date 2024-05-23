Мошенники стали получать доступ к «Госуслугам», покупая старые SIM-карты

«Известия» направили запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Там пояснили, что «Госуслуги» надежно защищены и «предоставляют все инструменты для того, чтобы обезопасить аккаунт», однако пользователям следует бережно относиться к своим данным и не сообщать их третьим лицам. «Внимательно следите за актуальностью номера, к которому привязан аккаунт. От этого зависит безопасность ваших персональных данных. Используйте дополнительные инструменты защиты. С ответственностью отнеситесь к выбору второго фактора. Установите контрольный вопрос, который будут задавать при попытке восстановить аккаунт. Подпишитесь на уведомления о входе в аккаунт на электронную почту. Кроме того, сейчас мы прорабатываем законопроект, который позволит информировать абонентов на портале Госуслуг обо всех договорах и номерах, которые на них зарегистрированы», — указали в Минцифры.