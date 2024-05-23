Минфин поддерживает освобождение от прогрессивного НДФЛ участников СВО

«Мы поддержим это предложение, оно абсолютно справедливое предложение. Наши бойцы, те, кто сегодня участвуют в специальной военной операции, нуждаются в нашей поддержке. Если мы можем это сделать через налоговые предложения, это будет обязательно сделано», — сказал Силуанов, комментируя озвученное спикером Госдумы Вячеславом Володиным предложение не включать участников СВО в перечень лиц, которые будут платить налог на доходы по прогрессивной шкале налогообложения.