Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти

«В апреле в рамках добровольных сокращений добыча нефти в России была немногим выше целевых уровней. Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Министерство отметило, что в I квартале 2024 года Россия стабильно перевыполняла условия сделки ОПЕК+ и добывала ниже установленных квот.
Отмечается, что ограничения по добыче нефти продлены на II квартал этого года. Меры направлены на «стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти и поддержание баланса спроса и предложения», отметили в ведомстве.
Россия полностью привержена соглашениям ОПЕК+ и планирует компенсировать недовыполнение планов по добыче в скором времени, предоставив в секретариат ОПЕК свой план покрытия небольшого отклонения от заявленного уровня добычи, добавило ведомство.
Ранее, 12 марта, президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество с ОПЕК+ позволяет обеспечить доходы в бюджет России и удержать цены на нефть.
3 марта вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия решила в рамках ОПЕК+ сократить добычу и поставки нефти во II квартале 2024 года на 471 тыс. баррелей в сутки (б/с). Он отметил, что снижение сделают поэтапным: в апреле оно составит 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. Далее, в мае, сокращение добычи составит 400 тыс. б/с, а экспорт — 71 тыс. баррелей в день. В июне добычу сократят до 471 тыс. б/с. Новак подчеркнул, что такое решение было принято Россией добровольно.
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович 1 февраля выразил «Известиям» мнение, что ОПЕК+ может в 2024 году задуматься о корректировке добычи нефти из-за сохранения вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. По его мнению, при стабилизации ситуации в регионе организация может потребовать от стран-членов дополнительно сократить добычу, потому что цены на нефть упадут.