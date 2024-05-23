Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти

3 марта вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия решила в рамках ОПЕК+ сократить добычу и поставки нефти во II квартале 2024 года на 471 тыс. баррелей в сутки (б/с). Он отметил, что снижение сделают поэтапным: в апреле оно составит 350 тыс. б/с, а экспорт — 121 тыс. б/с. Далее, в мае, сокращение добычи составит 400 тыс. б/с, а экспорт — 71 тыс. баррелей в день. В июне добычу сократят до 471 тыс. б/с. Новак подчеркнул, что такое решение было принято Россией добровольно.