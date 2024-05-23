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Королевства прием: российский бизнес раширяет присутствие на Ближнем Востоке

Российский бизнес осваивает новые зарубежные направления. На Ближнем Востоке еще одной точкой притяжения стал Бахрейн, выяснили «Известия». Россияне стали втрое чаще оформлять вид на жительство в этой стране, поскольку там появилась бессрочная «золотая виза», рассказали в юридических фирмах. В бизнес-объединениях подтвердили: компании из РФ проявляют большой интерес к королевству, потому что там действует нулевая ставка налога на прибыль.

Источник: AP 2023

Раньше главным хабом были ОАЭ, но география расширяется. На этом фоне символичен визит короля Бахрейна в Россию.

Почему растет интерес россиян к Бахрейну

С начала года у россиян заметно вырос интерес к получению вида на жительство (ВНЖ) в Бахрейне. Число запросов на оформление документа с января по 8 мая 2024-го увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Известиям» директор компании «Финион» Вячеслав Картамышев (организация занимается в том числе помощью с оформлением ВНЖ за границей). И пусть пока интерес к стране исчисляется десятками человек, но тенденция к росту заметна.

Причина — в том числе, в запуске в начале 2024-го бессрочной «золотой визы» (аналога ВНЖ) в Бахрейне, пояснил он. Она дает право посещать страну без ограничений, а также позволяет работать в королевстве. Кроме того, аналогичные документы могут получить близкие родственники, добавил Вячеслав Картамышев.

«Золотая виза» предоставляется, если у человека есть объекты недвижимости стоимостью не менее 200 тыс. динаров (около $530,5 тыс., или 49 млн рублей). Также документ выдадут талантливым людям с ежемесячным доходом не менее 4 тыс. динаров (около $10,6 тыс., или 957 тыс. рублей). Кроме того, необходимо проживать в Бахрейне 90 дней в году.

Справка «Известий»

Бахрейн — небольшое арабское государство в Юго-Западной Азии. Страна расположена между полуостровом Катар и северо-восточным побережьем Саудовской Аравии. Население — 1,5 млн человек. Основная отрасль промышленности — нефтегазовая, она обеспечивает около 25% ВВП страны. Также среди важнейших отраслей — производство алюминия.

Российский бизнес открывает компании в Бахрейне из-за выгодных условий.

Там действует нулевая ставка налога на прибыль (например, в ОАЭ — 9%, а в России — 20%), рассказал член генсовета «Деловой России», генеральный директор, соучредитель «Гео Органикс» Георгий Капанадзе.

— Сегодня ближневосточное направление рассматривается как один из ключевых векторов внешнеэкономического развития бизнеса. А Бахрейн — та страна, где компаниям интересно начинать работу, — сказал он.

Кроме того, государство входит в экономическое объединение MENA, в котором состоят два десятка стран Северной Африки и Ближнего Востока.

— Таким образом, Бахрейн — дверь на крупнейший в этом макрорегионе рынок. Одновременно, как сосед и союзник Саудовской Аравии, королевство — хороший трамплин для входа на рынок этой богатой и расположенной к работе с Россией страны. Это направление имеет огромные перспективы, — заключил Георгий Капанадзе.

Интерес к Бахрейну и Оману также заметен на рынке недвижимости — россияне диверсифицируют вложения в этот актив, покупая жилье в других ближневосточных городах помимо Дубая и Абу-Даби, сообщила «Известиям» партнер NF Group Middle East Марина Шалаева. По ее словам, доходность от сдачи в аренду составляет примерно 5−6% в год.

В Бахрейне проживают порядка 2,5−3 тыс. россиян, а заняты они в основном в сфере предпринимательства, спорта, искусства и IT, отметил исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев. В стране есть все условия для хорошей жизни, невысокие цены на повседневные товары, а стоимость аренды и транспорта одни из самых низких в Персидском заливе, заявил он.

Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами из РФ, заявил в марте в СМИ посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. По его словам, Манама ранее предложила Москве открыть российские представительства в торговых и экономических организациях Бахрейна, включая торговый дом РФ в королевстве. Посол также отметил, что самый главный вопрос сейчас — финансовые переводы между странам. Другие трудности, например, связанные с логистикой и языковым барьером, можно решить, уверен он.

Дипломатическое взаимодействие с этой страной развивается и на самом высоком уровне. 22 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с визитом в Россию, чтобы провести переговоры о двустороннем сотрудничестве. «Известия» направили запрос в Минэк РФ и Бахрейна о перспективах контактов двух стран в экономической сфере.

Как связаны экономика РФ и Бахрейна

Интерес к Бахрейну растет на фоне того, что число запросов на получение «золотой визы» в ОАЭ снижается, рассказал Вячеслав Картамышев из «Финион». По его словам, после недавних сильных ливней в Дубае спрос на оформление документа упал примерно на 30% с пика в феврале 2024 года. Однако в абсолютных числах желающих получить ВНЖ в ОАЭ значительно больше — сотни россиян.

Сейчас ОАЭ усиливает контроль за финансовыми операциями, связанными с Россией, из-за давления США, отметил старший преподаватель кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. При этом Бахрейн не находится в центре внимания Америки и в то же время предоставляет конкурентные условия ведения бизнеса, а также возможности для переезда высококвалифицированных специалистов, добавил он.

Товарооборот России и Бахрейна пока невысокий — по наиболее свежим данным, в 2022-м он составил $20 млн, оценил Асхаб Индарбаев из ЦСР. Но страны создают условия и механизмы для развития экономических отношений.

— Это и межправкомиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и Российско-Бахрейнский деловой совет (РБДС). Перспективными направления сотрудничества, в первую очередь, могут быть сферы туризма, недвижимости и фармацевтики, поставки продовольствия, строительных материалов, медицинской техники, сталелитейной продукции, — сказал Асхаб Индарбаев.

Кроме того, в конце прошлого года Россия предложила безвизовый режим Бахрейну наряду с другими государствами региона — Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией.

Также ранее обсуждались возможности кооперации на рынке алюминия и поставки российских самолетов Superjet 100 в Бахрейн, напомнил Олег Иванов из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Королевство активно привлекает иностранные инвестиции в экономику для создания рабочих мест, не связанных с нефтегазовом сектором, сказал он.

Россия поставляет в Бахрейн древесину, целлюлозу, химическое волокно, продукты питания. А импортирует преимущественно эфирные масла, косметику и некоторые виды химической продукции, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Кроме того, в королевстве развит офшорный банковский бизнес — это может облегчить для России прохождение платежей за экспорт и импорт в то время, как многие банки дружественных стран опасаются вторичных санкций, считает она.