Королевства прием: российский бизнес раширяет присутствие на Ближнем Востоке

Раньше главным хабом были ОАЭ, но география расширяется. На этом фоне символичен визит короля Бахрейна в Россию.
Почему растет интерес россиян к Бахрейну
С начала года у россиян заметно вырос интерес к получению вида на жительство (ВНЖ) в Бахрейне. Число запросов на оформление документа с января по 8 мая 2024-го увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Известиям» директор компании «Финион» Вячеслав Картамышев (организация занимается в том числе помощью с оформлением ВНЖ за границей). И пусть пока интерес к стране исчисляется десятками человек, но тенденция к росту заметна.
Причина — в том числе, в запуске в начале 2024-го бессрочной «золотой визы» (аналога ВНЖ) в Бахрейне, пояснил он. Она дает право посещать страну без ограничений, а также позволяет работать в королевстве. Кроме того, аналогичные документы могут получить близкие родственники, добавил Вячеслав Картамышев.
«Золотая виза» предоставляется, если у человека есть объекты недвижимости стоимостью не менее 200 тыс. динаров (около $530,5 тыс., или 49 млн рублей). Также документ выдадут талантливым людям с ежемесячным доходом не менее 4 тыс. динаров (около $10,6 тыс., или 957 тыс. рублей). Кроме того, необходимо проживать в Бахрейне 90 дней в году.
Справка «Известий»
Бахрейн — небольшое арабское государство в Юго-Западной Азии. Страна расположена между полуостровом Катар и северо-восточным побережьем Саудовской Аравии. Население — 1,5 млн человек. Основная отрасль промышленности — нефтегазовая, она обеспечивает около 25% ВВП страны. Также среди важнейших отраслей — производство алюминия.
Там действует нулевая ставка налога на прибыль (например, в ОАЭ — 9%, а в России — 20%), рассказал член генсовета «Деловой России», генеральный директор, соучредитель «Гео Органикс» Георгий Капанадзе.
— Сегодня ближневосточное направление рассматривается как один из ключевых векторов внешнеэкономического развития бизнеса. А Бахрейн — та страна, где компаниям интересно начинать работу, — сказал он.
— Таким образом, Бахрейн — дверь на крупнейший в этом макрорегионе рынок. Одновременно, как сосед и союзник Саудовской Аравии, королевство — хороший трамплин для входа на рынок этой богатой и расположенной к работе с Россией страны. Это направление имеет огромные перспективы, — заключил Георгий Капанадзе.
Интерес к Бахрейну и Оману также заметен на рынке недвижимости — россияне диверсифицируют вложения в этот актив, покупая жилье в других ближневосточных городах помимо Дубая и Абу-Даби, сообщила «Известиям» партнер NF Group Middle East Марина Шалаева. По ее словам, доходность от сдачи в аренду составляет примерно 5−6% в год.
В Бахрейне проживают порядка 2,5−3 тыс. россиян, а заняты они в основном в сфере предпринимательства, спорта, искусства и IT, отметил исполнительный директор экспертного клуба ЦСР Асхаб Индарбаев. В стране есть все условия для хорошей жизни, невысокие цены на повседневные товары, а стоимость аренды и транспорта одни из самых низких в Персидском заливе, заявил он.
Бахрейн хочет работать и расширять сотрудничество с нефтегазовыми, торговыми и промышленными фирмами из РФ, заявил в марте в СМИ посол Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати. По его словам, Манама ранее предложила Москве открыть российские представительства в торговых и экономических организациях Бахрейна, включая торговый дом РФ в королевстве. Посол также отметил, что самый главный вопрос сейчас — финансовые переводы между странам. Другие трудности, например, связанные с логистикой и языковым барьером, можно решить, уверен он.
Дипломатическое взаимодействие с этой страной развивается и на самом высоком уровне. 22 мая король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прилетел с визитом в Россию, чтобы провести переговоры о двустороннем сотрудничестве. «Известия» направили запрос в Минэк РФ и Бахрейна о перспективах контактов двух стран в экономической сфере.
Как связаны экономика РФ и Бахрейна
Интерес к Бахрейну растет на фоне того, что число запросов на получение «золотой визы» в ОАЭ снижается, рассказал Вячеслав Картамышев из «Финион». По его словам, после недавних сильных ливней в Дубае спрос на оформление документа упал примерно на 30% с пика в феврале 2024 года. Однако в абсолютных числах желающих получить ВНЖ в ОАЭ значительно больше — сотни россиян.
Сейчас ОАЭ усиливает контроль за финансовыми операциями, связанными с Россией, из-за давления США, отметил старший преподаватель кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. При этом Бахрейн не находится в центре внимания Америки и в то же время предоставляет конкурентные условия ведения бизнеса, а также возможности для переезда высококвалифицированных специалистов, добавил он.
Товарооборот России и Бахрейна пока невысокий — по наиболее свежим данным, в 2022-м он составил $20 млн, оценил Асхаб Индарбаев из ЦСР. Но страны создают условия и механизмы для развития экономических отношений.
— Это и межправкомиссия (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, и Российско-Бахрейнский деловой совет (РБДС). Перспективными направления сотрудничества, в первую очередь, могут быть сферы туризма, недвижимости и фармацевтики, поставки продовольствия, строительных материалов, медицинской техники, сталелитейной продукции, — сказал Асхаб Индарбаев.
Кроме того, в конце прошлого года Россия предложила безвизовый режим Бахрейну наряду с другими государствами региона — Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией.
Также ранее обсуждались возможности кооперации на рынке алюминия и поставки российских самолетов Superjet 100 в Бахрейн, напомнил Олег Иванов из РЭУ им. Г. В. Плеханова. Королевство активно привлекает иностранные инвестиции в экономику для создания рабочих мест, не связанных с нефтегазовом сектором, сказал он.
Россия поставляет в Бахрейн древесину, целлюлозу, химическое волокно, продукты питания. А импортирует преимущественно эфирные масла, косметику и некоторые виды химической продукции, заявила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Кроме того, в королевстве развит офшорный банковский бизнес — это может облегчить для России прохождение платежей за экспорт и импорт в то время, как многие банки дружественных стран опасаются вторичных санкций, считает она.