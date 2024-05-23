Королевства прием: российский бизнес раширяет присутствие на Ближнем Востоке

С начала года у россиян заметно вырос интерес к получению вида на жительство (ВНЖ) в Бахрейне. Число запросов на оформление документа с января по 8 мая 2024-го увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил «Известиям» директор компании «Финион» Вячеслав Картамышев (организация занимается в том числе помощью с оформлением ВНЖ за границей). И пусть пока интерес к стране исчисляется десятками человек, но тенденция к росту заметна.