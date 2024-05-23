Китай в 2024 году нарастил на треть поставки в Россию легковых автомобилей

Так, за январь-апрель текущего года Китай экспортировал в Россию 237,1 тысячу легковых автомобилей, что на 37% больше 173,7 тысячи за такой же период годом ранее. В этом январе объем китайского экспорта в РФ составил 54,1 тысячи штук, в феврале — 44,8 тысячи, в марте — 58,9 тысячи, а в апреле — 79,4 тысячи, что стало максимумом с ноября 2023 года.