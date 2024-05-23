Кассация отменила решение о взыскании с экс-главы Бинбанка 284 млрд руб

Рост Банк был лишен лицензии в 2017 году, Бинбанк — в 2018-м. До этого оба прошли через санацию: для Рост Банка она была начата в 2014-м, в ней принимал участие Бинбанк, его санация пришлась на 2017-й. Позже Рост Банк был присоединен к «Трасту», а Бинбанк объединили с «Открытием» (эти банки тоже прошли через санацию).