Инфраструктурные проекты не вытянули перевозку строительных грузов

Железнодорожные перевозки строительных грузов показывают худшую динамику за пять лет, следует из исследования Информационного центра операторов (ИЦО). По данным ИЦО, с января по 15 мая среднесуточная погрузка была ниже прошлогодней на 7%. В мае показатель оценивается в 675 тыс. тонн, что на 5% меньше мая 2023 года.
Основное снижение приходится на перевозки щебня, которые в начале мая показали худшую динамику, чем в апреле. По мнению ЦИО, это свидетельствует о снижении интенсивности строительства, в первую очередь по крупным инфраструктурным проектам.
В апреле среднесуточная погрузка щебня составляла 228 тыс. тонн, в мае — 221 тыс., что на 13% и 15% меньше, чем в эти месяцы годом ранее.
География перевозок, отражающая строительство автодорог, изменилась. Так, перевозки в направлении Татарстана в апреле выросли на 30% год к году, в мае — на 18%. В то же время перевозки в Москву и Московскую область сократились на 40% и 24% в апреле и на 21% и 26% в мае соответственно. Собеседник «Ъ» в строительной отрасли отмечает, что на изменения мог повлиять ремонт дорог в преддверии саммита стран БРИКС в Казани либо продление трассы М-12 до Екатеринбурга. В ИЦО добавляют, что погрузку пока не поддерживают работы по ликвидации последствий паводков на Урале и в Сибири.
Экспорт строительных грузов, на который приходится только 2% в общем объеме перевозок, увеличился в апреле на 3% и в мае на 11% за счет отправок нерудных материалов, таких как земля, песок и глина, в Белоруссию. Импорт, в основном за счет снижения поставок щебня из Белоруссии, сократился на 15% в апреле и на 31% в мае.
Данные по погрузке строительных грузов ОАО РЖД, в которые, в отличие от статистики ИЦО, не включаются цемент и часть промышленных грузов, также показывают снижение. По данным монополии, за четыре месяца погрузка таких грузов сократилась на 14,6%.
В ОАО РЖД «Ъ» пояснили, что снижение объемов обусловлено завершением в 2023 году реализации ряда крупных инфраструктурных проектов, в том числе активной стадии строительства участков трассы М-12. Определенные сложности в организации перевозок строительных грузов, отмечают там, были связаны с экстремальными погодными условиями первого квартала — крайне низкими температурами в январе, а также перепадами температур и снегопадами в феврале—марте. «Учитывая динамику и сокращение объемов предъявления, потенциал роста погрузки строительных грузов по итогам 2024 года ограничен», — добавляют в ОАО РЖД.
В Sherpa Group также фиксируют замедление темпов роста в строительной отрасли в первом квартале в связи с завершением крупных инфраструктурных строек и меньшей активностью региональных и муниципальных властей в ожидании новых планов и целей от федерального центра. Кроме того, сказывается инвестиционная пауза из-за высокой ключевой ставки, что в первую очередь затронуло инфраструктурных и промышленных инвесторов, указывают аналитики.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает перестановки в правительстве наиболее важным фактором, ограничившим запуск и начало финансирования новых проектов. В многоквартирном жилищном строительстве, отмечает он, ожидается сложная ситуация, обусловленная окончанием льготной ипотеки, но основной объем железнодорожных поставок стройматериалов приходится на инфраструктурные проекты. А в их числе запланировано строительство ВСМ Москва—Санкт-Петербург, третий этап расширения БАМа и Транссиба