Инфраструктурные проекты не вытянули перевозку строительных грузов

География перевозок, отражающая строительство автодорог, изменилась. Так, перевозки в направлении Татарстана в апреле выросли на 30% год к году, в мае — на 18%. В то же время перевозки в Москву и Московскую область сократились на 40% и 24% в апреле и на 21% и 26% в мае соответственно. Собеседник «Ъ» в строительной отрасли отмечает, что на изменения мог повлиять ремонт дорог в преддверии саммита стран БРИКС в Казани либо продление трассы М-12 до Екатеринбурга. В ИЦО добавляют, что погрузку пока не поддерживают работы по ликвидации последствий паводков на Урале и в Сибири.