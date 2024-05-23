Глава «Деловой России» сравнил неуплату налогов с предательством

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Пришло время создать обстановку нетерпимости к тем, кто не платит или не в полной мере платит налоги, поскольку в нынешних условиях уклонение от их уплаты сравнимо с предательством, заявил глава «Деловой России» Алексей Репик на парламентских слушаниях в Госдуме по совершенствованию налоговой системы.
«Сейчас настало время создать обстановку нетерпимости со стороны государства, общества и бизнеса к тем, кто не платит или не в полной мере платит налоги. Вот в текущих условиях уклонение от их уплаты как никогда близко по смыслу к предательству. Мы должны хорошо понимать, и нужно перестать смотреть сквозь пальцы на дробление, когда огромные конгломераты в ряде отраслей изображают из себя малый бизнес на упрощенке и патентах, нужно вернуть контроль за применением кассовой техники у нас в общепите, в сфере услуг, в сегментах розницы», — сказал Репик.
По его словам, это нисколько не противоречит реформе контрольно-надзорной деятельности.
Как отметил он, часть предпринимательского сообщества по-прежнему воспринимает норму Конституции, что каждый обязан платить установленные законом налоги, необязательную к исполнению. «Вот это должно сейчас измениться, немедленно», — сказал Репик.
Он также отметил, что «любой рост налоговой нагрузки будет восприниматься совершенно по-разному в зависимости от того, ляжет ли он дополнительным бременем только на, что называется, белый, законопослушный бизнес, или его существенная часть достанется тем, кто доселе не участвовал в финансировании доходной базы бюджета».
Репик предложил критически отнестись к регулированию агрегаторов маркетплейсов. «Депутаты много раз поднимали эти вопросы, потому что это, знаете, по сути своей специфический по уровню безответственности сегмент торговли и услуг. Они там продают все то же, что в реальных магазинах, оказывают все те же услуги, не являясь магазинами, не являясь перевозчиками. Позиционируют себя как информационные посредники, с которых все взятки гладки», — сказал глава «Деловой России».