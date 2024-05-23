Глава «Деловой России» сравнил неуплату налогов с предательством

«Сейчас настало время создать обстановку нетерпимости со стороны государства, общества и бизнеса к тем, кто не платит или не в полной мере платит налоги. Вот в текущих условиях уклонение от их уплаты как никогда близко по смыслу к предательству. Мы должны хорошо понимать, и нужно перестать смотреть сквозь пальцы на дробление, когда огромные конгломераты в ряде отраслей изображают из себя малый бизнес на упрощенке и патентах, нужно вернуть контроль за применением кассовой техники у нас в общепите, в сфере услуг, в сегментах розницы», — сказал Репик.