ФАС предлагает определять ценовые сговоры в госторгах в автоматическом режиме

Создание новой ГИС активно обсуждалось в конце 2023 года на Евразийском форуме по картелям: эксперты, в частности, сообщали о появлении новых, электронных картелей из-за перевода торгов в цифровой вид. Например, нарушения совершаются с использованием аукционных роботов и ценовых алгоритмов. Тогда же в ФАС объяснили, что ГИС обеспечит полную цифровизацию процесса выявления антиконкурентных соглашений, сбора и формирования доказательств и как результат — возможность проведения картельных расследований в режиме «одного окна». Отметим, что разработка ГИС «Антикартель» была предусмотрена дорожной картой по борьбе с картелями до 2023 года (в марте 2024 года ее действие продлили до 2028-го). Из бюджета ФАС уже выделены средства на создание первой очереди ГИС «Антикартель» в 2024 году. Ранее на портале госзакупок появился лот на выполнение работ по созданию первой очереди ГИС с начальной ценой в 240,9 млн руб.