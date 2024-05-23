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ФАС предлагает определять ценовые сговоры в госторгах в автоматическом режиме

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) перейдет в автоматический режим выявления картелей на торгах — для этого служба планирует запустить государственную информсистему (ГИС) «Антикартель». Система будет интегрирована с базами данных ведомств и юрлиц и в ежедневном режиме анализировать соглашения на предмет возможных нарушений — критерии их идентификации уже сформулированы на основе больших данных. По оценкам ФАС, картели на торгах составляют до 90% от всех возбуждаемых уголовных дел из-за сговоров. Ужесточение контроля и риск-ориентированный подход может способствовать повышению конкуренции на торгах и экономии бюджетных средств, надеются в службе.

Источник: РИА "Новости"

ФАС опубликовала на regulation.gov.ru проект поправок к закону «О защите конкуренции» (135-ФЗ), предусматривающий создание ГИС «Антикартель» для предупреждения, выявления и пресечения антиконкурентных соглашений. Речь идет о мониторинге возможных нарушений в ходе закупок государства (44-ФЗ) и госкомпаний (223-ФЗ), а также имущественных торгов. Как пояснили «Ъ» в ФАС, сейчас доля картелей на торгах достигает 85−90% от общего количества возбуждаемых дел, связанных с антиконкурентными сговорами.

При расследовании картелей ФАС уже использует в опытном режиме автоматизированную информационную систему «Антикартель» — наработки этой системы будут использованы в новой ГИС «Антикартель». Сейчас функционал АИС позволяет отслеживать только часть проводимых торгов. Новый функционал ГИС включает в себя ежедневный автоматизированный анализ торгов и риск-ориентированный подход благодаря внедрению искусственного интеллекта. ГИС при этом будет интегрирована с другими информсистемами и базами данных госорганов и компаний. «Это позволит проводить комплексное исследование данных и ежедневный анализ 100% проводимых закупочных процедур, а также оперативно получать информацию, сокращая число направляемых запросов», — отмечают в ФАС.

В ведомстве отмечают, что провели исследование математической модели анализа больших данных, необходимых для выявления и доказывания факта заключения и реализации картелей. В частности, сформулированы критерии для идентификации возможных нарушений антимонопольного законодательства в ходе закупок, которые станут основой алгоритмов поиска и риск-ориентированного метода выявления закупок с признаками возможного сговора. Предполагается, что цифровизация и автоматизация процесса выявления картелей помогут обеспечить «экономию бюджетных средств, исчисляемую в миллиардах рублей, за счет декартелизации государственных и муниципальных закупок и создания конкурентных условий для участников торгов».

Создание новой ГИС активно обсуждалось в конце 2023 года на Евразийском форуме по картелям: эксперты, в частности, сообщали о появлении новых, электронных картелей из-за перевода торгов в цифровой вид. Например, нарушения совершаются с использованием аукционных роботов и ценовых алгоритмов. Тогда же в ФАС объяснили, что ГИС обеспечит полную цифровизацию процесса выявления антиконкурентных соглашений, сбора и формирования доказательств и как результат — возможность проведения картельных расследований в режиме «одного окна». Отметим, что разработка ГИС «Антикартель» была предусмотрена дорожной картой по борьбе с картелями до 2023 года (в марте 2024 года ее действие продлили до 2028-го). Из бюджета ФАС уже выделены средства на создание первой очереди ГИС «Антикартель» в 2024 году. Ранее на портале госзакупок появился лот на выполнение работ по созданию первой очереди ГИС с начальной ценой в 240,9 млн руб.