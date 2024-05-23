Эксперт прогнозирует рост ставки ЦБ до 17% в июне

На этой неделе зампред ЦБ А. Заботкин заявил, что альтернативный сценарий (повышение ставки) будет предметно рассматриваться и на июньском заседании. «Насколько значимо изменится суждение о вероятности его реализации, будет понятно по итогам обсуждения». Также он отметил, что экономика остается в состоянии перегрева, что создает устойчивое инфляционное давление и что поступившие с апрельского заседания совета директоров данные усиливают аргументы в пользу поддержания жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) в течение продолжительного времени.

Действительно, данные, вышедшие после заседания ЦБ 26 апреля, показывают более проинфляционную картину, которая предполагает, по крайней мере, более длительный период удержания ключевой ставки (и увеличивает вероятность ее повышения, хотя мы это по-прежнему не считаем базовым сценарием).

Мы полагаем, что в условиях, когда в реальном выражении ключевая ставка и так на максимальных значениях за историю инфляционного таргетирования, для вывода о недостаточной жесткости ДКП (даже при ее более длительном сохранении) к июньскому заседанию еще не будет достаточно убедительных данных. Не исключено, что они могут проявиться к июльскому заседанию, которое будет к тому же «опорным».

«За горизонтом» июньского заседания остаются очень важные факторы, которые могут повлиять на ДКП до конца года: отмена льготной безадресной ипотеки с июля, новые среднесрочные бюджетные параметры, влияние на инфляционные ожидания проинфляционных факторов со стороны предложения (потеря части урожая из-за аномально холодного начала мая, повышение тарифов ЖКХ с июля, сокращение предложения импортных товаров из-за проблем с расчетами).

На наш взгляд, перспектива начала снижения ключевой ставки отодвигается, скорее всего, на конец года (октябрь или декабрь, а прогноз ключевой ставки на конец года смещается с 13−14% к 15−16%).

Скорее всего, при очередном обновлении макропрогноза (которое должно быть на июльском заседании) ЦБ будет вынужден повысить прогноз инфляции и может повысить прогноз средней ключевой ставки на этот и будущий год, включив возможность ее повышения до 17% в базовый сценарий.

Вероятность повышения ставки до 17% в июне-июле существует, для более сильного повышения ставки мы пока не видим предпосылок.

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