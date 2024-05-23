Двуличная политика: почему растут рублевые расчеты с Европой

Большую роль в этом сыграл энергетический сектор, указывают эксперты. «Известия» узнали, почему растут расчеты в рублях.
Рубль крепнет
Доля выручки в рублях за экспорт в страны Европы в минувшем марте достигла рекордного значения. Она составила 58,5%, увеличившись за месяц на 9,6%. За год этот показатель вырос на 10,8%, следует из данных Центробанка, представленных «РИА Новости».
Впрочем, в масштабах роста всех расчетов в рублях Евросоюз занимает далеко не лидирующую позицию. Наибольшее увеличение в марте показали страны Африки — доля выросла на 41,1%, до 51,4%. Больше всего при этом рублями платили страны Карибского бассейна — 94%. Высокую долю в расчетах занимает рубль и в Океании — 55,8%.
Объем оплаты экспорта в российской валюте в Азии практически не изменился, составив 41,5%. А вот в странах Америки доля подросла до 36,9%.
Ответ на давление
Основная причина роста расчетов в рублях с Европейским союзом кроется в политической и экономической ситуациях, сложившихся после введения односторонних ограничительных мер против России, считает член Межсессионной финансовой консультативной группы IOC UNESCO, директор Института социальных технологий, экологии и искусства Вадим Петров.
Санкции, принятые западными странами против России, ограничили возможности отечественных экспортеров получать оплату в долларах и евро. Россия стремится диверсифицировать свои валютные резервы и снизить зависимость от западных валют, указывает старший преподаватель кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Оксана Полищук.
— В ответ на санкции Россия предельно разумно начала активно продвигать использование своей национальной валюты в международных расчетах. Эти процессы корреспондируются с мировым экономическим трендом по дедолларизации, — убежден Петров.
В конце марта 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны должны оплачивать поставки российского газа в рублях, напоминает Полищук.
В соответствии с новыми правилами, покупатели переводят валюту в один из доступных банков, где средства конвертируются в рубли и идут в качестве оплаты за ресурсы, объясняет схему финансовый эксперт, инвестор Николай Моженков.
— Также российские экспортеры следуют правилу по продаже валютной выручки. Получив оплату за экспортный товар, они сразу же продают выручку, и таким образом растет поток рублей, приходящих из этих транзакций, — отмечает аналитик. Эти рубли зачисляются на торговый баланс РФ в виде поступлений от Евросоюза.
Еще один фактор, влияющий на увеличение доли расчетов в рублях между РФ и Евросоюзом, — адаптация отечественной банковской инфраструктуры к новым условиям, дополняет эксперт экономического факультета РУДН Ярослав Дубенков. Сегодня кредитные организации предлагают более выгодные условия при расчетах в рублях.
Стоит сказать, что регион «Европа», упоминающийся в данных ЦБ, не ограничивается Евросоюзом, подчеркивает президент Российского клуба финансовых директоров Ирина Арехина. В него, в частности, входит и Белоруссия, являющаяся одним из важнейших экспортных рынков России.
— С ЕС расчеты в основном идут в недружественных валютах, а в Белоруссию товары продают за рубли. В итоге ЦБ и фиксирует рост доли рубля в расчетах с регионом «Европа», — поясняет собеседница «Известий».
Что покупает Европа
Большую роль в увеличении доли рубля в расчетах с Европой сыграл энергетический сектор, уверен Вадим Петров. Россия остается одним из крупнейших поставщиков нефти и газа в ЕС. В первом квартале 2023 года российская нефть составила около 25% от общего объема импорта в Евросоюз, ссылается эксперт на данные отчета «Статистика внешней торговли ЕС» Евростата.
— Европа всё еще сильно зависит от российских энергоносителей, несмотря на попытки диверсификации источников поставок, — подчеркивает Ярослав Дубенков.
Наблюдается рост и в объеме закупок СПГ и трубопроводного газа, указывает Николай Моженков. В частности, Греция с января по февраль текущего года увеличила закупки почти в восемь раз, а Швеция и Финляндия — вдвое.
Регион продолжает импортировать из России металлы и химическую продукцию. В частности, согласно данным за 2023 год, представленным Всемирным банком, доля российского алюминия на европейском рынке составила около 15%. Остаются важными для промышленности региона никель, платина и другие металлы.
Также РФ поставляет в Европу зерно и другие агропромышленные товары. В 2023 году объем экспорта зерна в ЕС составил около 10 млн т, следует из отчета World Agricultural Trade Statistics ФАО ООН, добавляет Петров.
Важное место в российском экспорте в ЕС занимают минеральные удобрения, отмечает Дубенков. Они играют ключевую роль в европейском сельском хозяйстве.
Санкционные сложности
Существенные трудности в торговых операциях между РФ и ЕС создают санкции, указывает Вадим Петров. Однако они не полностью блокируют торговлю, что видно из статистики.
— Традиционно для обхода санкций применяются различные механизмы с использованием финансовых посредников, бартерных сделок, а также альтернативных платежных систем, — отмечает эксперт. Россия, в частности, развивает Систему передачи финансовых сообщений — собственный аналог SWIFT.
Санкции усложняют процесс оплаты российских товаров в рублях, но не делают его невозможным. Европейские компании, желающие продолжать импортировать товары из России, должны открыть счет в российском банке и производить оплату в рублях, поясняет Оксана Полищук.
Санкционная политика не только привела к появлению новых финансовых инструментов, но и стимулировала увеличение числа двусторонних соглашений о расчетах в национальных валютах, подчеркивает Ярослав Дубенков.
В целом же рестрикции не сильно мешают экспорту, если не подразумевают прямой запрет на него, убеждена Ирина Арехина. Покупатели и поставщики, по ее мнению, уже приспособились и к логистике, и к финансовым расчетам.
Объяснимое лидерство
Страны Карибского бассейна и Океания имеют давние экономические связи с Россией и используют рубль для расчетов, указывает Оксана Полищук. Эти государства не присоединились к санкциям и поддерживают РФ на международной арене, что позволяет им вести свободную торговлю с российской стороной.
Важно также, что Россия предлагает дружественным странам выгодные условия по кредитам и инвестициям, что и делает расчеты в отечественной валюте привлекательными, дополняет Ярослав Дубенков.
Еще один фактор заключается в том, что многие западные компании используют страны Карибского бассейна и Океанию как офшоры, подчеркивает Николай Моженков.
— Для сделок используются BVI-компании, но на самом деле конечный бенефициар — это всё те же страны ЕС. Поэтому популярность рубля в этих странах — лишь статистический показатель, не отражающий реальной обстановки, — предупреждает эксперт.
Да и объем экспорта в них довольно скромный, отмечает Ирина Арехина. На весь американский макрорегион приходится менее 3% от общего объема российских поставок. Соответственно, его доля в странах Карибского бассейна еще меньше.
— Очевидно, что это небольшие и, возможно, разовые контракты, по которым несложно договориться о расчетах в рублях. То же самое касается и Океании, доля которой еще меньше — контрагентам за счет небольших сумм несложно договориться об удобной валюте для расчетов, — считает собеседница «Известий».
Достойный конкурент
В условиях волатильности мировых валютных рынков рубль демонстрирует относительную стабильность благодаря поддержке со стороны Центробанка, отмечает Вадим Петров. Среди конкурентных преимуществ рубля он выделяет стабильность курса и снижение валютных рисков.
— Использование рубля позволяет российским экспортерам снизить валютные риски и избежать колебаний курса доллара и евро. Расчеты в национальной валюте позволяют странам снизить зависимость от западных финансовых институтов и укрепить свой экономический суверенитет, — убежден эксперт.
Также к числу достоинств российской валюты, по словам Ярослава Дубенкова, относятся независимость от западных санкций и стабильность расчетов. Использование рубля позволяет обойти финансовые ограничения и рестрикции, а введение систем для прямых расчетов снижает риск блокировки платежей.
Еще один важный фактор — геополитический. Россия активно продвигает свою валюту через дипломатические и экономические каналы.
— Торговые партнеры, заинтересованные в долгосрочных экономических отношениях с Россией, предпочитают использовать рубль для минимизации валютных рисков, — уточняет Дубенков.
Еще одной особенностью рубля, по словам Николай Моженков, является высокая ключевая ставка — его всегда можно разместить под хорошие проценты. За счет этого на российских фондовых рынках встречается множество выгодных предложений.
— В скором времени будет введен цифровой рубль, который можно будет использовать в расчетах с дружественными странами, чтобы полностью выйти из евро и доллара. С учетом всех этих факторов рубль, на мой взгляд, имеет огромные перспективы, — подводит итог эксперт.