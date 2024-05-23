Двуличная политика: почему растут рублевые расчеты с Европой

— В скором времени будет введен цифровой рубль, который можно будет использовать в расчетах с дружественными странами, чтобы полностью выйти из евро и доллара. С учетом всех этих факторов рубль, на мой взгляд, имеет огромные перспективы, — подводит итог эксперт.