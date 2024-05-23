Давление сырьевых площадок

Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным. Цены на нефть стабильны после падения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках после публикации протоколов заседания ФРС и сильных квартальных результатов Nvidia разнонаправленны.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне выросли на 0,5% и 0,35% соответственно, оставшись выше краткосрочных поддержек 3420 и 1185 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Тем не менее рублевый индикатор все еще находится ниже сопротивления 3455 пунктов, что указывает на преобладание краткосрочных медвежьих настроений на рынке и риски возвращения к падению. Поддержку долларовому РТС по-прежнему оказывает сильный рубль.
Рубль утром на Мосбирже коррекционно ослабевает в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 90,30 ₽, 97,80 ₽ и 12,43 ₽ соответственно. Российская валюта накануне обновила новые максимумы с января против доллара (89,75 ₽) и юаня (12,36 ₽), находясь вплотную к майскому пику 97,48 ₽ против евро.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление вчерашнего ухудшения настроений за рубежом и, в частности, более низких цен на сырьевые товары, и продвинуться ниже. При этом инвесторы ждут дивидендных новостей от Башнефти, Норникеля, Роснефти, Русснефти и НМТП, которые могут объявить о выплатах. За рубежом настроения улучшились в высокотехнологичном секторе после сильных квартальных результатов и прогнозов Nvidia, но в целом сигналы от ФРС остаются жесткими и подтверждают приоритет регулятора в виде борьбы с инфляцией.
События дня:
- предварительные индексы деловой активности в секторах производства и услуг стран Европы (10.15−11.30 мск) и США (16.45 мск) за май
- встреча Еврогруппы (13.00 мск)
- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США (15.30 мск)
- продажи домов на первичном рынке США в апреле (15.30 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты Dollar Tree, Ralph Lauren
- акции Группы Позитив последний день торгуются с вторым траншем дивидендов за 2023 г
- совет директоров Роснефти, Газпрома, Аэрофлота, НМТП по дивидендам
- финансовые результаты ВК за 1-й кв 2024 г по МСФО
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