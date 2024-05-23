Давление сырьевых площадок

В начале торгового дня российский фондовый рынок может ощутить давление вчерашнего ухудшения настроений за рубежом и, в частности, более низких цен на сырьевые товары, и продвинуться ниже. При этом инвесторы ждут дивидендных новостей от Башнефти, Норникеля, Роснефти, Русснефти и НМТП, которые могут объявить о выплатах. За рубежом настроения улучшились в высокотехнологичном секторе после сильных квартальных результатов и прогнозов Nvidia, но в целом сигналы от ФРС остаются жесткими и подтверждают приоритет регулятора в виде борьбы с инфляцией.