Что означает решение ЕС об изъятии доходов c активов Банка России

В Евросоюзе из-за санкций, введенных в конце февраля 2022 года, были заморожены активы Банка России на сумму около €210 млрд, говорится в материалах Еврокомиссии (ЕК). Основная их часть хранится в центральном депозитарии Euroclear, зарегистрированном в Бельгии, в виде ценных бумаг, включая гособлигации европейских стран. Как следует из материалов Совета ЕС, Euroclear и другие центральные депозитарии могут реинвестировать денежные средства, которые появляются в результате поступления купонных платежей по облигациям, принадлежащим Банку России, или дивидендов по долевым бумагам, или погашения облигаций по истечении срока их обращения, или возврата депозитов, размещенных Банком России в финансовых институтах (таких как Euroclear Bank). В зависимости от процентных ставок, под которые реинвестируются средства Банка России, обездвиженные активы могут приносить €2,5−3 млрд в год чистой прибыли, следует из оценок ЕК.