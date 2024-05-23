Что делать, если нашел чужие документы в 2024 году

Дело в том, что с момента обнаружения чужих документов вы несете за них ответственность. «И если вы не сообщили, куда следует о находке и даже не попытались искать хозяина, то в зависимости от конкретных обстоятельств вам может грозить наказание по ст. ст. 158 и 160 УК РФ», — предупреждает юрист.