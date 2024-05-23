Что делать, если нашел чужие документы в 2024 году

Как поступить при обнаружении чужих документов и как правильно их вернуть, чтобы вас не обвинили в краже. Адвокат МКА «СОВЕТНИК-ЦЕНТР» Александр Шиманский разъяснил порядок действий.
В современном мире, особенно в мегаполисах, ритм жизни — стремительный и торопливый. Для одних оживленные улицы, обилие людей становятся стрессовым фактором, другие же, включив наушники и уткнувшись в гаджеты, «выпадают» из действительности. В результате и первые, и вторые не застрахованы от утери своих вещей — сумок, кошельков, документов.
Если вы нашли чужие вещи, то самым разумным решением будет отдать любую находку полицейским. По крайней мере, сообщить о ней в правоохранительные органы.
«Кстати, закон предусматривает возможность хранить найденное у себя. Но в этом случае вы будете нести материальную ответственность за утрату найденной вещи, документов либо их повреждение хоть с умыслом, хоть по грубой неосторожности», — объясняет Шиманский.
Дело в том, что с момента обнаружения чужих документов вы несете за них ответственность. «И если вы не сообщили, куда следует о находке и даже не попытались искать хозяина, то в зависимости от конкретных обстоятельств вам может грозить наказание по ст. ст. 158 и 160 УК РФ», — предупреждает юрист.
Так, согласно п. 1 ст. 227 ГК, обнаружив потерянную кем-то вещь, необходимо немедленно уведомить владельца или кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить вещь, и возвратить находку этому лицу.
Так что, при обнаружении документов попробуйте уточнить у окружающих, кому они могут принадлежать. Если хозяин не найдется, нужно действовать в зависимости от того, где найдена вещь — на улице или в транспорте.
Если находка кажется подозрительной, не трогайте ее и вызовите полицию по номеру 102. Если вы нашли бесхозные документы в автобусе, поезде или же другом общественном месте (торговом центре, магазине), отдайте их лицу, представляющему владельца транспортного средства — водителю или помещения- администрации торгового центра, кассиру-продавцу
В случае совершения других действий вас могут обвинить в краже.
Если же вы нашли документы около своего дома или места работы, эффективно будет написать объявление о находке и разместить его в этом же районе — на столбах, подъездах, доске объявлений, а также в социальных сетях в домовых и районных чатах.
Когда узнать что-либо о хозяине или лице, имеющем право на найденный документ, невозможно, необходимо заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. Паспорт также можно сдать в выдавшее его паспортно-визовое отделение.
Сотрудники полиции обязаны принять найденные документы и передать их оперативному дежурному по территориальному органу МВД с указанием в заявлении (рапорте) ваших данных. В заявлении должны быть подробно описаны внешний вид найденных документов, обстоятельства их обнаружения, должны быть указаны наименования документов, реквизиты и данные о владельце.
Копия заявления выдаётся человеку, обратившемуся в полицию с находкой. Все «потеряшки» обязательно проверяются по учёту похищенных вещей и предметов.
Кроме того, если говорить о Москве, то здесь документы можно отнести в бюро находок документов Главного управления МВД России по Москве. Отделение по работе с найденными документами расположено по адресу: г. Москва, 2-й Колобовский переулок, д. 8.
По словам адвоката, нашедший чужие вещи, деньги и иные ценности вправе также претендовать на вознаграждение — это четко прописано в законах РФ. Если, конечно, само это лицо будет действовать законным путём, то есть сообщит об обнаруженной вещи в полицию и не попытается её утаить.
«Так, ст. 229 ГК РФ говорит, что лицо, нашедшее вещь, вправе потребовать от владельца 20% её стоимости. Если же речь идёт о паспорте либо иных документах, то размер вознаграждения за возврат определяют по обоюдному согласию между потерявшим и нашедшим», — говорит юрист.
Если же вы не сообщите о своей находке и даже не попытаетесь найти хозяина вещи, а наоборот, решите ее присвоить, то, в зависимости от конкретных обстоятельств, вам может грозить наказание. «Это будет или штраф до 120 000 рублей, или в размере годовой зарплаты, или исправительные работы на срок до шести месяцев, или до двух лет заключения», — отметил Александр Шиманский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».