ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме за 22 года

Первое повышение в этом цикле произошло в июне 2023 года, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, в августе — до 25%, а в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, в ноябре — до 40%. В декабре ставка поднялась до 42,5%, в январе 2024 года — до 45%, в марте — до 50%. В апреле ставка была сохранена на прежнем уровне.