ЦБ Турции сохранил ставку на максимуме за 22 года

Центральный банк Турции на заседании в четверг, 23 мая, сохранил учетную ставку на уровне 50% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора. ЦБ Турции оставил ставку без изменений на втором заседании подряд. На заседании в марте он повысил ставку на 500 б.п. после февральской паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.
По данным Trading Economic, в предыдущий раз ставка ЦБ Турции была выше нынешнего значения 22 года назад — в апреле 2002 года она составляла 54%, но уже в мае того же года была снижена до 48%.
Жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до тех пор, пока не будет значительного и устойчивого снижения базовой тенденции ежемесячной инфляции и инфляционные ожидания не приблизятся к прогнозируемому диапазону, говорится в пресс-релизе Центрального банка Турции. Денежно-кредитная политика будет ужесточена в случае прогнозирования значительного и устойчивого ухудшения инфляции.
Регулятор Турции ожидает, что текущая денежно-кредитная политика снизит инфляцию за счет сдерживания внутреннего спроса, укрепления курса турецкой лиры и улучшения инфляционных ожиданий. Целевой показатель по инфляции составляет 5% в среднесрочной перспективе.
Все опрошенные Bloomberg экономисты ожидали, что регулятор Турции сохранит целевой показатель на уровне 50% на заседании в четверг. Крупные банки, в том числе UBS и Citigroup, прогнозируют, что ставки в Турции снизятся до конца этого года.
Однако, по мнению некоторых экспертов, включая аналитиков Morgan Stanley и HSBC, новое повышение ставок в Турции все еще возможно. Если к июню темпы инфляции не улучшатся, регулятор может пойти на обсуждение дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, полагает экономист HSBC Мелис Метинер.
В апреле 2024 года годовая инфляция в Турции ускорилась до 69,8% по сравнению с 68,5% в марте, сообщил статистический институт Турции Turkstat. Наибольший прирост по сравнению с тем же месяцем предыдущего года наблюдался на рынке услуг в сфере образования — 103,86%. Наименьший рост показали цены на одежду и обувь — 51,2%.
С лета 2023 года ЦБ Турции, чтобы замедлить инфляцию, девять раз повышал ставку. В общей сложности регулятор увеличил стоимость заимствований на 4150 б.п.
Первое повышение в этом цикле произошло в июне 2023 года, тогда регулятор поднял ставку почти вдвое — с 8,5% до 15% годовых. В июле ЦБ Турции повысил ставку до 17,5%, в августе — до 25%, а в сентябре — до 30%. По итогам октябрьского заседания ставка выросла до 35%, в ноябре — до 40%. В декабре ставка поднялась до 42,5%, в январе 2024 года — до 45%, в марте — до 50%. В апреле ставка была сохранена на прежнем уровне.
В начале мая рейтинговое агентство S&P повысило рейтинг Турции с B до B+. Прогноз по рейтингам — «позитивный», говорится в пресс-релизе S&P. Решение было принято через неделю после того, как Центральный банк Турции сохранил ставку без изменений на уровне 50%. Рейтинговое агентство может рассмотреть вопрос о повышении суверенного рейтинга Турции, если регулятору удастся снизить инфляцию, восстановить доверие к лире и сократить дефицит текущего счета. При этом в S&P заявили, что не ожидают падения уровня инфляции в Турции до однозначных цифр до 2028 года.