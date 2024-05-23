ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли в мае

«Увеличение связано с ростом ожиданий респондентов, не имеющих сбережений», — отметили в ЦБ.
У опрошенных граждан со сбережениями инфляционные ожидания остаются практически неизменными третий месяц подряд.
Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,4%. Индекс потребительских настроений почти не изменился, сохраняясь вблизи исторического максимума. Ценовые ожидания предприятий в целом также не изменились, оставаясь высокими.
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