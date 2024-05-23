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ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли в мае

В мае оценка инфляции, которую люди ожидают через год, возросла до 11,7 с 11% в апреле, сообщает регулятор в четверг, 23 мая.

Источник: Агентство «Москва»

«Увеличение связано с ростом ожиданий респондентов, не имеющих сбережений», — отметили в ЦБ.

У опрошенных граждан со сбережениями инфляционные ожидания остаются практически неизменными третий месяц подряд.

Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,4%. Индекс потребительских настроений почти не изменился, сохраняясь вблизи исторического максимума. Ценовые ожидания предприятий в целом также не изменились, оставаясь высокими.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»