ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли в мае

Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на 5 лет также возросли — до 10,4%. Индекс потребительских настроений почти не изменился, сохраняясь вблизи исторического максимума. Ценовые ожидания предприятий в целом также не изменились, оставаясь высокими.