Богатейшие кланы мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине

Согласно опросу UBS, 73% респондентов из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. «Крупный геополитический конфликт» считают самым значимым риском 55% семейных офисов в США и 52% в Юго-Восточной Азии (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На Ближнем Востоке 57% опрошенных сочли главным риском следующих пяти лет «кризис финансового рынка», менее половины назвали самой значимой проблемой конфликты, несмотря на начавшуюся в минувшем октябре войну Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.