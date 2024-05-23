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Богатейшие кланы мира назвали большую угрозу, чем конфликт на Украине

На фоне усилий властей по всему миру увеличить доходы от прибыли миллиардеров большинство из них сочли повышение налогов главным риском ближайших пяти лет, обойдя конфликты и изменение климата.

Источник: Reuters

Семьи миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии назвали самым значимым для них риском в течение следующих пяти лет повышение налогов, следует из результатов опроса UBS Group AG о семейных офисах — фирмах, созданных «богатейшими кланами мира» для управления своим состоянием, передает Bloomberg.

Ежегодный опрос UBS Global Family Office проводился с января по март этого года. В нем приняли участие 320 респондентов (по сравнению с 230 годом ранее). Средний чистый доход каждой участвующей семьи — $2,6 млрд.

Согласно опросу UBS, 73% респондентов из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. «Крупный геополитический конфликт» считают самым значимым риском 55% семейных офисов в США и 52% в Юго-Восточной Азии (можно было выбрать несколько вариантов ответа). На Ближнем Востоке 57% опрошенных сочли главным риском следующих пяти лет «кризис финансового рынка», менее половины назвали самой значимой проблемой конфликты, несмотря на начавшуюся в минувшем октябре войну Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС.

Около 71% европейских респондентов сочли геополитику самым большим риском ближайших пяти лет, следом за ней по значимости идет изменение климата. В целом, как показывает исследование, семейные офисы во всех регионах называют политику одним из главных рисков как следующих 12 месяцев, так и пяти лет.

Bloomberg отмечает, что опрос проводился на фоне усилий правительств по всему миру увеличить прибыль от доходов «сверхбогатых»: от предложенного президентом США Джо Байденом «минимального налога для миллиардеров» до усилий Сингапура по повышению ставок на недвижимость и автомобили.

Байден в 2022 году предложил ввести минимальный налог в 20% на доходы миллиардеров, а также утвердил налог в 15% для корпораций с прибылью больше $1 млрд в год. В марте 2024 года Bloomberg писал, что американский президент планирует повысить ставку до 21%.

В марте президент Владимир Путин заявил, что в России следует проработать введение прогрессивного налогообложения, в том числе снизив «налоговое бремя» для многодетных семей. Глава Минфина Антон Силуанов в апреле признал, что в стране назрела «налоговая донастройка» по принципу справедливого налогообложения. Как отмечали в Госдуме, внесение предложений по изменению налоговой системы запланировано на весеннюю сессию. В мае Силуанов заверил, что изменения затронут только россиян с высокими доходами.