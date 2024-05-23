Банки подняли ставки по депозитам после сигнала ЦБ о возможном росте ключевой

В некоторых других банках «Коммерсанту» сообщили о готовности поднять доходность по депозитам. Так в ВТБ заявили, что рассматривают возможность дополнительного повышения ставок по депозитам и накопительным счетам физлиц, а также подчеркнули, что «существенное увеличение лимитов по переводам усиливает конкуренцию между банками». Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич и директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах-банка Полина Берсенева сошлись во мнении, что повышение ставок по вкладам вызвано желанием привлечь клиентов других банков, после снятия ограничений на переводы между собственными счетами до 30 млн рублей в месяц.