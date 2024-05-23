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Аналитик раскрыл «секретное оружие» США в борьбе с рецессией

Секретным оружием в борьбе с угрозой рецессии в Америке стали беби-бумеры, считает аналитик и экономист Эд Ярдени.

Источник: AP 2023

Бэби-бумеры вливают в экономику США порядка 76 триллионов долларов своих сбережений, препятствуя рецессии, пишет аналитик Эд Ярдени для Financial Times. Представители этого поколения тратят значительные средства на услуги, увеличивая заработную плату и доходы. Традиционные индикаторы рецессии в большей степени ориентированы на экономику товаров.

На Уолл-стрит ходят разговоры о надвигающейся рецессии, но сбережения бэби-бумеров предотвратили спад в США.

Это утверждает Эд Ярдени, ветеран рынка, который рассказал, почему он считает, что предсказатели рецессии заблуждаются. Среди основных факторов можно назвать растущие расходы беби-бумеров, усиленные переходом на пенсию.

«Самое главное, что поколение бэби-бума начало выходить на пенсию с рекордным чистым состоянием в 76 триллионов долларов», — пишет он.

«Они тратят деньги на рестораны, круизы, путешествия и здравоохранение. Все эти сферы услуг расширяют свои фонды оплаты труда, что способствует росту реальных доходов и увеличению расходов», — добавляет эксперт.

Это опровергает мрачные ожидания грядущего замедления роста потребительского спроса, на которых основывались рассуждения о том, что экономика в конце концов даст трещину.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».