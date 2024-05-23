Аналитик раскрыл «секретное оружие» США в борьбе с рецессией

Бэби-бумеры вливают в экономику США порядка 76 триллионов долларов своих сбережений, препятствуя рецессии, пишет аналитик Эд Ярдени для Financial Times. Представители этого поколения тратят значительные средства на услуги, увеличивая заработную плату и доходы. Традиционные индикаторы рецессии в большей степени ориентированы на экономику товаров.