Стало известно о «массовом исходе» уехавших россиян из Турции

Официальная статистика показывает, что число россиян с ВНЖ в Турции сократилось до 96 тыс. в этом месяце по сравнению с 154 тыс. в конце 2022 года. Количество компаний с российским капиталом также уменьшилось с 140 в 2022 году до 68 в прошлом году.