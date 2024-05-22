Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая

По его словам, изменения должны быть ориентированы «на большую публичность, прозрачность и справедливость», но при этом необходимо обеспечить стабильность фундаментальных принципов налоговой системы. «Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры», — сказал Шохин.