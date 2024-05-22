Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая

По его словам, изменения должны быть ориентированы «на большую публичность, прозрачность и справедливость», но при этом необходимо обеспечить стабильность фундаментальных принципов налоговой системы. «Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры», — сказал Шохин.
Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами. «Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще не выработали, они определяются», — говорил он.
Президент России Владимир Путин в марте выступил за проработку вопроса прогрессивного налога, в том числе снижения «налогового бремени» для многодетных семей. По его словам, это будет отвечать просьбам бизнеса определиться и зафиксировать налоговую ставку, а россияне воспримут переход «совершенно нормально». В Госдуме анонсировали внесение предложений по изменению налоговой системы в весеннюю сессию.