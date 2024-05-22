Селлер «Маркет Эксперт» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году

Компания «Маркет Эксперт», оказывающая услуги по импорту товаров из Китая и их продаже на маркетплейсах, планирует провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже в 2025 году, сообщает Forbes со ссылкой на представителя организации.
В ходе IPO «Маркет Эксперт» планирует привлечь 300 млн рублей, которые будут направлены на расширение бизнеса, в том числе на разработку свое IT-платформы. Компания в ходе подготовки к первичному размещению хочет разместить цифровые финансовые активы на 100 млн рублей. На текущий момент «Маркет Эксперт» проводит реорганизация юридического лица в ПАО, которая должна закончится до конца 2024 года.
Выручка компании за 2023 год составила 225,3 млн рублей, а по итогам первого квартала 2024 года — 150 млн рублей. При этом за текущий год «Маркет Эксперт» планирует увеличить выручку в шесть раз, до 1,5 млрд рублей.