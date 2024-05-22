Селлер «Маркет Эксперт» планирует провести IPO на Мосбирже в 2025 году

В ходе IPO «Маркет Эксперт» планирует привлечь 300 млн рублей, которые будут направлены на расширение бизнеса, в том числе на разработку свое IT-платформы. Компания в ходе подготовки к первичному размещению хочет разместить цифровые финансовые активы на 100 млн рублей. На текущий момент «Маркет Эксперт» проводит реорганизация юридического лица в ПАО, которая должна закончится до конца 2024 года.