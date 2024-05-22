Российский рынок подошел к важным краткосрочным значениям

В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить отступление от локальных минимумов: у текущих уровней будет определяться направление его краткосрочного движения после того, как накануне продажи по Газпрому оказали существенное давление на индексы. Коррекционное восстановление акций газового гиганта в ближайшие сессии возможно, но в целом Газпром после дивидендных новостей потерял краткосрочные бычьи драйверы. У рынка, однако, остаются другие дивидендные фавориты, один из которых — Мосбиржа, которая до открытия основных торгов сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале до 19,35 млрд руб против 14,33 млрд руб годом ранее. В течение дня возможны новости по дивидендным рекомендациям Башнефти, Норникеля, Европлана, Мостотреста и ИнтерРАО.