Российский рынок подошел к важным краткосрочным значениям

Внешний фон утром среды можно назвать неоднозначным. Цены на нефть развивают начатое накануне снижение, а настроения на мировых фондовых площадках перед важными макроэкономическими и корпоративными новостями можно охарактеризовать как нейтральные.
Индексы Мосбиржи и РТС накануне упали на 1,1% и 0,4% соответственно, но смогли устоять выше краткосрочных поддержек 3420 и 1185 пунктов (полосы Боллинджера дневных графиков). Последний фактор позволяет надеяться на завершение коррекции, но если указанные значения будут пробиты, можно ожидать движения рынка как минимум в район 3340 и 1160 пунктов.
Рубль утром на Мосбирже укрепляется в пределах 0,5% к доллару, евро и китайскому юаню, располагаясь у 89,90 ₽, 97,80 ₽ и 12,39 ₽ соответственно. Российская валюта продолжает обновление максимумов с января текущего года против доллара и юаня и подходит все ближе к майскому пику против евро (97,48 ₽). Покупки в рубле усилились после вчерашних комментариев зампреда ЦБ РФ, которые не исключают сценария повышения процентной ставки в июне.
В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться развить отступление от локальных минимумов: у текущих уровней будет определяться направление его краткосрочного движения после того, как накануне продажи по Газпрому оказали существенное давление на индексы. Коррекционное восстановление акций газового гиганта в ближайшие сессии возможно, но в целом Газпром после дивидендных новостей потерял краткосрочные бычьи драйверы. У рынка, однако, остаются другие дивидендные фавориты, один из которых — Мосбиржа, которая до открытия основных торгов сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 1-м квартале до 19,35 млрд руб против 14,33 млрд руб годом ранее. В течение дня возможны новости по дивидендным рекомендациям Башнефти, Норникеля, Европлана, Мостотреста и ИнтерРАО.
События дня:
- выступление главы ЕЦБ Лагард (11.05 мск)
- продажи домов на вторичном рынке США в апреле (17.00 мск)
- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (17.30 мск)
- индекс цен производителей России в апреле (19.00 мск)
- протоколы заседания ФРС (21.00 мск)
- выступления представителей ФРС (в течение дня)
- квартальные результаты NVIDIA, Target, Marks & Spencer
- акционеры ИнтерРАО обсудят дивиденды за 2023 г
- совет директоров Башнефти, Норникеля, Мостотреста по дивидендам за 2023 г
- совет директоров Европлана по дивидендам за 1-й кв 2024 г
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