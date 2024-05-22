Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся в «зеленой зоне». По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 3 444,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1 203,6 пункта. Курс юаня вырос на 0,01%, до 12,409 рубля. Доллар снизился на 0,03%, до 90,06 рубля, евро — на 0,12%, до 97,78 рубля.
«Российский фондовый рынок, благодаря спросу на “дивидендные” бумаги и хорошим корпоративным новостям, был по-прежнему оптимистично настроен, завершив торги в плюсе», — констатировала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Цены на нефть снижались, отметил инвестиционный стратег «БКС мир инвестиций» Александр Бахтин. Он также добавил, что вернулся спрос на бумаги «Газпрома». В четверг состоится заседание совета директоров «Газпрома» по дивидендам. «С учетом последней рекомендации правительства, вряд ли принесет неожиданности, но тяжеловесные акции компании могут повести себя волатильно», — полагает Бахтин.
Рынок акций
Лидерами снижения стали обыкновенные акции ЛСР (-2,98%), «БСП» (-2,88%), котировки «Полюса» (-2,29%), «Сегежи» (-2,23%) и обыкновенные акции «Русснефти» (-2,23%).
Прогноз на 23 мая
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 23 мая — 3 400 — 3 500 пунктов, по курсу рубля к доллару — 89,5−91,5 рубля.
По оценке Freedom Finance Global, индекс Мосбиржи завтра покажет движение в коридоре 3 450 — 3 550 пунктов. Доллар может торговаться в интервале 88,5−91 рубля, евро — в коридоре 96,5−98 рублей, юань — в диапазоне 12,3−12,7 рубля.
Бахтин рассказал, что в четверг VK опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал, акции группы «Позитив» будут последний день торговаться с дивидендом.