Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций закрылся в «зеленой зоне». По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,47%, до 3 444,64 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,36%, до 1 203,6 пункта. Курс юаня вырос на 0,01%, до 12,409 рубля. Доллар снизился на 0,03%, до 90,06 рубля, евро — на 0,12%, до 97,78 рубля.