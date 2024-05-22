Российский рынок акций открылся ростом ведущих индексов

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале сегодняшних торгов находится в «зеленой зоне», свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 10:00 мск, на открытии торгов индекс Мосбиржи рос на 0,15%, до 3 433,36 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 202,73 пункта (+0,29%).
К 10:21 мск рост ускорился — индекс Мосбиржи составлял 3 446,31 пункта (+0,53%), а индекс РТС поднимался на 0,34%, до 1 203,49 пункта.
В то же время курс доллара на валютных торгах Мосбиржи составлял 90,22 рубля (+0,18%), евро находился на отметке в 97,97 рубля (+0,07%), а курс юаня равнялся 12,429 рубля (+0,17%).