Путин разрешил Американ Экспресс Банку самоликвидироваться

American Express в марте 2022 года отказалась от сотрудничества с российскими банками, которые попали в санкционные списки США и других стран, а затем прекратила все бизнес-операции в России. С тех пор ее картами нельзя воспользоваться в магазинах или банкоматах в стране. Карты, выпущенные в России, больше не работают за пределами страны в глобальной сети American Express.