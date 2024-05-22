Проблемы в расчетах между банками России и Монголии объяснили риском санкций

«Сложности в расчетах между монгольскими и российскими банками возникли из-за рисков вторичных санкций. Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне. Проблемы роста товарооборота связаны прежде всего с логистическими и финансовыми ограничениями. Наблюдается загруженность железных дорог на восточном направлении и повышение тарифов на транспортные перевозки», — сказал Кнобель.