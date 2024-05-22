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Проблемы в расчетах между банками России и Монголии объяснили риском санкций

Руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС Александр Кнобель заявил, что эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне.

Источник: Reuters

УЛАН-БАТОР, 22 мая. /ТАСС/. Сложности, которые существуют в расчетах между российскими и монгольскими банками из-за рисков вторичных санкций, необходимо решать на двустороннем уровне. Об этом сообщил руководитель международной лаборатории исследования внешней торговли РАНХиГС (Президентской академии) Александр Кнобель на конференции «Перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Монголии и стран ЕАЭС».

«Сложности в расчетах между монгольскими и российскими банками возникли из-за рисков вторичных санкций. Эту проблему необходимо решать на двустороннем уровне. Проблемы роста товарооборота связаны прежде всего с логистическими и финансовыми ограничениями. Наблюдается загруженность железных дорог на восточном направлении и повышение тарифов на транспортные перевозки», — сказал Кнобель.

Он выступил модератором на конференции, которая прошла в представительстве Россотрудничества в Монголии по поручению заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука при организационном сопровождении управления международного развития РАНХиГС (Президентской академии).

Взаимодействие с Евразийской экономической комиссией обеспечил Институт права и национальной безопасности Президентской академии. Участники конференции обсудили перспективные направления сотрудничества ЕАЭС и Монголии, направления торгово-экономического сотрудничества Монголии и России в новых условиях.