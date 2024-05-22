Минфин рассмотрит увеличение винных пошлин до 200% после оценки майского акциза

В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. 3 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство рассмотрит такое предложение. Позже она пояснила, что предложение требует «взвешенного подхода» и экспертной оценки. 1 мая был повышен акциз на вино. Ставка составила 108 ₽ за литр, что в три раза выше, чем было предусмотрено на 2024 год — 35 ₽ за литр. В дальнейшем стоимость акцизы будут индексировать. Закон был принят Госдумой 9 апреля.