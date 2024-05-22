Минфин рассмотрит увеличение винных пошлин до 200% после оценки майского акциза

«С 1 мая введены повышенные акцизы, в том числе на вино, которые были повышены в 3 раза. Полагаем, что сначала надо помониторить ситуацию, насколько эффективно будут работать повышенные акцизы, а потом уже принимать решение по повышению пошлин», — сказал Алексей Сазанов в ответ на вопрос о возможности повысить пошлины на вино до 200% (цитата по «РИА Новости»).
«Потому что увязывать одновременно и повышение акциза, и повышение пошлин, это может привести к существенному удорожанию алкогольной продукции. На данном этапе мы предложили посмотреть, как сработают повышенные ставки акциза, а потом уже принимать решение. Мониторить ситуацию нужно, вот это мы предложили», — добавил господин Сазонов.
В марте Ассоциация виноградарей и виноделов России предложила установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. 3 апреля вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что правительство рассмотрит такое предложение. Позже она пояснила, что предложение требует «взвешенного подхода» и экспертной оценки. 1 мая был повышен акциз на вино. Ставка составила 108 ₽ за литр, что в три раза выше, чем было предусмотрено на 2024 год — 35 ₽ за литр. В дальнейшем стоимость акцизы будут индексировать. Закон был принят Госдумой 9 апреля.