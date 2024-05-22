Минцифры планирует новый сбор с иностранных производителей

Кроме того, уточняет юрист «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева, установление утильсбора только для иностранных товаров будет нарушением стандарта National Treatment из ст. 3 ГАТТ (Генсоглашение по тарифам и торговле), поскольку «вводится в протекционистских целях». Если сбор появится только для китайских товаров, добавляет юрист, это будет «нарушением стандарта MFN и может послужить основанием для инициирования спора участником ВТО против России». Однако, признает управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский, «учитывая сегодняшнюю ситуацию, возможно, что никакого спора в ВТО инициировано и не будет».