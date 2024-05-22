Минцифры планирует новый сбор с иностранных производителей

Минцифры планирует введение утилизационного сбора для иностранных производителей телекоммуникационного оборудования для выравнивая цен с отечественным, заявил министр Максут Шадаев в ходе выступления на конференции ЦИПР 22 мая: «Здесь все-таки наиболее рабочим механизмом выглядит утильсбор, когда мы в этом смысле гарантируем хотя бы ценовое равенство российского оборудования с китайским». Чиновник добавил, что одним из инструментов стимулирования спроса операторов на отечественные решения станут также льготные кредиты. От дополнительных комментариев в министерстве отказались. Прошлой осенью в Минцифры говорили о возможности введения сбора на зарубежное оборудование, имеющее российские аналоги.
Утильсбор исходно появился в автопроме в 2012 году формально для защиты экологии, но де-факто в качестве компенсации снижения импортных пошлин после вступления России в ВТО. Сначала его платили только импортеры, но с 2014 года из-за давления ВТО сбор распространен на локальные заводы. При этом производителям из РФ стали выплачивать компенсации в виде промышленных субсидий. Сейчас утильсбор также взимается с сельскохозяйственной и спецтехники.
После провала импортных поставок после начала военных действий на Украине в 2023 году в РФ удалось ввезти на 15% больше базовых станций и их компонентов в сравнении год к году, в деньгах импорт вырос в полтора раза (см. «Ъ» от 8 апреля). В основном поставляется оборудование традиционных мировых лидеров — Huawei, Ericsson и Nokia. В «Вымпелкоме», «МегаФоне», МТС, Tele2 отказались от комментариев. Также поступили отечественные производители оборудования «Булат», «Иртея» и Yadro.
Источник «Ъ» в одном из операторов связи подчеркнул, что инициатива Минцифры может спровоцировать существенный рост затрат на оборудование. Он сомневается, что повышение прямо переложат в тарифы, но «качество услуг связи может ухудшиться за счет снижения инвестиционных возможностей операторов». Другой источник «Ъ» на телекоммуникационном рынке разделяет эти опасения и добавляет, что сейчас операторы закупают большое количество подержанного оборудования: «Цена сильно разнится от новизны. Например, $100 стоит помятая и грязная плата, а $500 — почти новая. Введут сбор — будут активно покупать первый вариант».
«Пока отечественное оборудование не апробировано, не прошло несколько лет эксплуатации и не стала понятна его надежность, операторы будут покупать иностранное, даже если оно подорожает», — уверен источник «Ъ» среди поставщиков техники. Он также сомневается в эффективности сбора из-за параллельного импорта: «Сейчас многие провозят оборудование всеми возможными способами, по разным документам».
Кроме того, уточняет юрист «Томашевская и партнеры» Валерия Зибарева, установление утильсбора только для иностранных товаров будет нарушением стандарта National Treatment из ст. 3 ГАТТ (Генсоглашение по тарифам и торговле), поскольку «вводится в протекционистских целях». Если сбор появится только для китайских товаров, добавляет юрист, это будет «нарушением стандарта MFN и может послужить основанием для инициирования спора участником ВТО против России». Однако, признает управляющий партнер юридической компании «Варшавский и партнеры» Владислав Варшавский, «учитывая сегодняшнюю ситуацию, возможно, что никакого спора в ВТО инициировано и не будет».