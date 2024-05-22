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Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Согласно прогнозам Банка России, весной-летом годовая инфляция в стране достигнет пика. Какие товары и услуги подорожают в первую очередь, а какие хотя бы немного, но подешевеют, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Иванов.

Источник: РИА "Новости"

На 12−15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.

Из-за роста акцизов, инфляции и затрат на производство подорожает алкоголь. Минимальная цена за 0,5 литра водки вырастет до 299 рублей, коньяка — до 556 рублей. На фоне повышения пошлин на нефть с 1 июня начнет дорожать бензин.

Однако цены на прочие товары вырастут в рамках инфляции. А кое-что начнет дешеветь — например, фрукты и овощи по мере появления свежего отечественного урожая, заключил маркетолог.