Маркетолог раскрыл, что в июне подешевеет на фоне общего подорожания

На 12−15% из-за увеличения таможенного сбора может подорожать телеком- и мультимедийное оборудование: смартфоны, игровые консоли, фотоаппараты. Примерно такой же рост цен ожидается на мебель от иностранных поставщиков. Стройматериалы из-за традиционного летнего спроса вырастут в цене минимум на 10 процентов.