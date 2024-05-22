Каким будет курс рубля 23 мая 2024: прогноз эксперта

Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 89,5−91,5. Рубль выглядит уверенно на фоне приближения пика налогового периода (28 мая), компании продают на рынке дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам. Американская валюта еще может заглянуть ниже 90 и, возможно, даже дотянуться до 89,5. После окончания налогового периода курс доллара, вероятнее всего, вернется к середине диапазона 90−92 рублей, то есть мы не ждем заметного ослабления рубля. За него играют относительно комфортные нефтяные цены, жесткая ДКП, обязательный возврат экспортной выручки и увеличенные продажи валюты по бюджетному правилу. Кроме того, экспортеры могут совершать покупки рублей под выплату дивидендов.