Каким будет курс рубля 23 мая 2024: прогноз эксперта

Российский рынок акций в среду умеренно восстанавливался, отыгрывая спад предыдущей сессии. Вернулся спрос на бумаги «Газпрома». На текущих уровнях бумага является привлекательной для долгосрочной покупки. Также отметим локальную слабость рубля, поддержавшую интерес к бумагам экспортеров. Цены на нефть в основном снижались.
На внешнем контуре без особых перемен. Биржи КНР завершили день в нейтральном ключе, на европейских площадках торги шли преимущественно в небольшом минусе, так же без энтузиазма открылся американский рынок.
Завтра рынки могут отыгрывать данные из протокола последнего заседания ФРС, он будет опубликован сегодня позднее. Документ прольет свет на подробности ранее принятого решения по процентным ставкам и на настроения в рядах регулятора. В четверг выйдут предварительные индексы деловой активности PMI за минувший месяц в секторе услуг и производстве еврозоны и США.
На российском рынке ожидается ряд корпоративных событий. Заседание совета директоров Газпрома по дивидендам, с учетом последней рекомендации правительства, вряд ли принесет неожиданности, но тяжеловесные акции компании могут повести себя волатильно. VK завтра опубликует финрезультаты по МСФО за I квартал, акции Группы Позитив будут последний день торговаться с дивидендом. В США квартальные финансовые отчеты представят Intuit, Medtronic, Meituan, NetEase.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 мая- 3400−3500 п.
Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели — 89,5−91,5. Рубль выглядит уверенно на фоне приближения пика налогового периода (28 мая), компании продают на рынке дополнительные объемы валюты, готовясь к фискальным платежам. Американская валюта еще может заглянуть ниже 90 и, возможно, даже дотянуться до 89,5. После окончания налогового периода курс доллара, вероятнее всего, вернется к середине диапазона 90−92 рублей, то есть мы не ждем заметного ослабления рубля. За него играют относительно комфортные нефтяные цены, жесткая ДКП, обязательный возврат экспортной выручки и увеличенные продажи валюты по бюджетному правилу. Кроме того, экспортеры могут совершать покупки рублей под выплату дивидендов.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».