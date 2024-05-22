Конгресс США сохранил прогноз роста госдолга до 166% ВВП к 2024 году

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что если американские власти не смогут решить вопрос с государственным долгом, доллар может полностью обесцениться. По его словам, Белый дом должен предпринять меры, которые позволят хотя бы замедлить его рост, поскольку МВФ считает, что в 2024 году он может достигнуть 123 процентов от ВВП государства.