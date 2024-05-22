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Конгресс США сохранил прогноз роста госдолга до 166% ВВП к 2024 году

Бюджетное управление Конгресса Соединенных Штатов сохранило прогноз увеличения госдолга до рекордного значения в 166 процентов ВВП уже к концу 2054 года. Соответствующий документ появился на сайте ведомства.

Источник: Reuters

Согласно прогнозу, государственный долг США превысит все возможные рекорды и будет продолжать рост. Еще в марте в Конгрессе отмечали, что в случае снижения частных инвестиций или при сохранении государственных расходов, за 30 лет госдолг может преодолеть планку в 250 процентов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что если американские власти не смогут решить вопрос с государственным долгом, доллар может полностью обесцениться. По его словам, Белый дом должен предпринять меры, которые позволят хотя бы замедлить его рост, поскольку МВФ считает, что в 2024 году он может достигнуть 123 процентов от ВВП государства.