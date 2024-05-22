Когда надо менять работу?

Чтобы решение стало сбалансированным, полезно учесть ряд факторов.
«Важно ответить на главный вопрос: сложности, которые вы переживаете, и которые существенно снижают качество жизни, связаны именно с работой, или работа — это лишь то, что легче всего сменить?», — говорит эксперт.
Зачастую ком проблем накапливался давно: сложно справляться с требованиями жизни, нужны какие-то изменения, а смена работы подвернулась как первый вариант возможного улучшения условий жизни.
Если все же именно работа снижает качество жизни, то нужно понять — как именно? Это сбой режима труда и отдыха, когда задач так много, что приходится работать сверхурочно, а следовательно, остаётся недостаточно времени для восстановления?
«Достаточный сон, полноценный рацион питания, время для себя, для общения с близкими, для саморазвития — это необходимые условия для поддержания эффективности когнитивных способностей», — утверждает Олеся Толстухина.
Дефицит отдыха может приводить к истощению ресурсов организма, а накапливающаяся усталость может дать знать о себе через снижение вовлечённости в работу, снижение результативности, что замыкает круг неэффективности.
Первый шаг на этом этапе — обсудить ситуацию с руководителем, возможно, найдётся решение без смены работодателя.
Другой вариант — слишком высокое эмоциональное напряжение от взаимодействия с руководителем или коллегами. «В условиях постоянной эмоциональной перегрузки истощается уже нервная система, а вслед за этим возможен сбой любой функциональной системы организма: от вегетативных кризов до синдрома раздраженного кишечника», — предупреждает психолог.
Здесь, по мнению Толстухиной, потребуется анализ ситуации и выбор: изменить стиль отношений или сменить отдел, или компанию.
Если человек понимает, что справляется с задачами, комфортно чувствует себя с коллегами, но дальнейший рост в карьере и финансах невозможен, это может создавать неприятное ощущение тупика — «когда хорошо, но плохо».
Эксперт советует поговорить с опытным карьерным консультантом, который помог бы объективно оценить профессиональную ценность для внешнего карьерного рынка, и представить карьерные траектории вне данной компании.
Ещё один вариант — уход с работы ради стабилизации жизни в целом, чтобы переопределить ценностные ориентиры, отдохнуть, и возможно, существенно изменить карьерный путь.
«Порой, несколько месяцев в свободном режиме могут дать очень много для нового этапа в жизни», — отметила психолог.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».