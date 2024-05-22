Италия возобновила импорт российской платины

Италия прекратила регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов.
В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов.
Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся на текущий момент данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).