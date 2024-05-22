Италия возобновила импорт российской платины

В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов.