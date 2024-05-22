Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Италия возобновила импорт российской платины

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Италия в марте возобновила импорт российской платины после трехмесячной паузы, следует из анализа РИА Новости данных европейской статслужбы.

Источник: AFP 2023

Италия прекратила регулярные закупки этого драгоценного металла у России в декабре 2023 года и держала паузу до февраля. В марте же покупки возобновились — было ввезено 980 килограммов платины на 32,6 миллиона долларов.

В результате Италия обогнала Германию как главного покупателя этого металла в ЕС: немецкие компании в начале весны ввезли 480 килограммов платины из России, как и месяцем ранее. При этом стоимость закупок немного сократилась на фоне волатильных цен — до 16,4 миллиона долларов с 16,8 миллиона долларов.

Среди всех покупателей российской платины, по имеющимся на текущий момент данным, крупнейшими в марте были Гонконг с закупками на 140 миллионов долларов, Китай (107 миллионов долларов) и США (94 миллиона долларов).