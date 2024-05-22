Инфляция в России превысила восемь процентов

За неделю инфляция замедлилась при этом до 0,11 процента. Темпы роста цен на продовольственные товары снизились до 0,06 процента, на непродовольственные — до 0,07 процента. Инфляция в секторе услуг составила 0,27 процента. По сравнению с неделей с 7 по 13 мая годовая инфляция ускорилась с 7,91 до 8,03 процента.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила предостережение эксперту, который спрогнозировал резкий рост цен на «самые ходовые и дешевые продукты» — до 10−30 процентов. В ведомстве объяснили, что такие высказывания могут спровоцировать участников рынка поднимать цены, а потребителей — поспешить за покупками. В совокупности эти факторы создадут ажиотажный спрос, а цены, как следствие, вырастут.