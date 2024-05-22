Имущество россиян в майские каникулы чаще всего страдало от непогоды

«Эксперты “Росгосстраха” по традиции проанализировали страховые случаи (более 450 обращений) с домами и квартирами клиентов компании, которые произошли во время “майских каникул” — с 1 по 12 мая. Чаще всего по страховым случаям обращались собственники домовладений: на них пришлось порядка 85% поданных в компанию заявлений — это на 5 процентных пунктов больше, чем за аналогичный период годом ранее», — рассказали в компании.
«А вот соотношение заявлений по рискам в этом году изменилось. Так, если в прошлом году на первом месте оказались пожары — на них пришлось 46% поданных в “Росгосстрах” заявлений, то в этом году больше половины — 58% заявлений — были поданы по риску “сильный ветер”, — указывают они.
Как отметила начальник управления выплат по страхованию имущества и ответственности «Росгосстраха» Юлия Серова, эта весна «отличилась» паводками — в 13 регионах страны «Росгосстрах» ввел статус «массовый убыток», значительно упрощающий для пострадавших клиентов получение страхового возмещения. При этом основная масса подтоплений пришлась на апрель, на майские праздники из-за повреждения имущества граждан водой было подано порядка 18,5% заявлений.
Пожары, на которые в этом году пришлось 17,5% заявлений, оказались на третьем месте. Вместе с тем, как напомнила Серова, именно огонь наносит самый большой ущерб зданиям и строениям. Основная причина возгораний — проблемы с неисправным электрооборудованием и электропроводкой. Вместе с тем в майские каникулы было зарегистрировано несколько случаев, когда огонь перекинулся на постройки от соседних зданий. А в Мордовии частное строение загорелось от удара молнии.
На четвертом месте заявления, поданные по рискам «вандализм» и «противоправные действия третьих лиц», — на них пришлось порядка 4% обращений от страхователей. Так, например, в Свердловской области злоумышленники забрались в дом, выломав дверь и окно. А в Ханты-Мансийском АО ухитрились поломать забор вокруг дома, также отмечают в «Росгосстрахе».