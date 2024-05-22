Имущество россиян в майские каникулы чаще всего страдало от непогоды

Пожары, на которые в этом году пришлось 17,5% заявлений, оказались на третьем месте. Вместе с тем, как напомнила Серова, именно огонь наносит самый большой ущерб зданиям и строениям. Основная причина возгораний — проблемы с неисправным электрооборудованием и электропроводкой. Вместе с тем в майские каникулы было зарегистрировано несколько случаев, когда огонь перекинулся на постройки от соседних зданий. А в Мордовии частное строение загорелось от удара молнии.