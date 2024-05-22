Фридман требует от Люксембурга вернуть «экспроприированные» 1,4 трлн рублей

Механизм выплаты полной компенсации за «экспроприированную» собственность предусмотрен инвестиционным договором 1989 года между Бельгией и Люксембургом с одной стороны и Советским Союзом с другой. Он действует до сих пор с Россией как правоприемницей СССР. Согласно документу, капиталовложения инвесторов одной стороны на территории другой не могут быть экспроприированы и национализированы, за исключением случаев, когда такие меры применяются для защиты общественных интересов в законном порядке и не создают дискриминации. Кроме того, применяя такие меры, страна обязана возместить реальную стоимость изъятых капиталовложений. Компенсация должна быть выплачена без задержки в свободно конвертируемой валюте.