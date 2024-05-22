Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера

Система контроля над торговыми операциями Citigroup заблокировала проведение части сделки, но не полностью. До того как трейдер отменил заявку на продажу, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд. В Управлении пруденциального контроля Банка Англии (PRA) заявили, что непосредственной причиной торговой ошибки была ошибка трейдера, известная как «ошибка толстого пальца», а недостатки в системе контроля над сделками привели к тому, что торговая система Citi выставила ошибочные ордера.