Citi оштрафовали на $79 млн за вызвавшую обвал рынков ошибку трейдера

Финансовый конгломерат Citigroup оштрафовали на $79 млн (£62 млн) после того, как ошибочная сделка лондонского сотрудника обвалила рынок европейских акций в 2022 году, пишет Bloomberg.
Сделка сотрудника лондонского подразделения Citigroup Global Markets Limited вызвала внезапный обвал на рынке. Трейдер планировал продать пакет акций стоимостью $58 млн, но допустил ошибку при вводе заявки. Из-за неверно введенных данных британское подразделение Citi разместило заявку на продажу бумаг на $444 млрд.
Система контроля над торговыми операциями Citigroup заблокировала проведение части сделки, но не полностью. До того как трейдер отменил заявку на продажу, на европейских биржах было продано акций на сумму около $1,4 млрд. В Управлении пруденциального контроля Банка Англии (PRA) заявили, что непосредственной причиной торговой ошибки была ошибка трейдера, известная как «ошибка толстого пальца», а недостатки в системе контроля над сделками привели к тому, что торговая система Citi выставила ошибочные ордера.
«Ошибка толстого пальца» (fat finger) — ситуация, когда из-за трейдера, который нажал не ту клавишу при вводе данных в торговый терминал, указав большой объем в заявке на продажу или покупку, неправильную цену или вообще другой инструмент, происходит резкий и кратковременный скачок цены какого-либо актива.
Ошибка трейдера вызвала пятиминутную распродажу индекса OMX Stockholm 30 и привела к хаосу на фондовых биржах от Парижа до Варшавы. В результате потери в моменте составили €300 млрд ($326 млрд).
Управление пруденциального контроля Банка Англии (Prudential Regulation Authority) и Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority), контролирующие рынки, провели расследование и оштрафовали Citigroup за нарушения.
Ошибки толстого пальца: как рынок несет потери из-за ляпа одного человека.
Современные торговые терминалы включают в себя системы оповещения в режиме реального времени. Они уведомляют трейдеров, когда их заявки значительно отклоняются от рыночных параметров. Перед каждым исполнением заявки система просит подтвердить сделку.
Торговый терминал банка Citigroup был плохо спроектирован, а его мониторинг в реальном времени был неэффективным, что и позволило провести ошибочную сделку, говорится в заявлении Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority, FCA). Некоторые первичные меры контроля отсутствовали или были недостаточными — в частности, не было блокировки, которая полностью предотвратила бы попадание на рынок такой заявки.
По информации Reuters, с апреля 2018 года по май 2022-го в лондонском подразделении банка Citigroup Global Markets Limited наблюдалась серия таких торговых инцидентов, а ошибочная заявка на продажу акций на сумму $444 млрд в мае 2022 года стала самым ярким из них.
Citigroup не стал оспаривать выводы регуляторов и согласился урегулировать претензии. В банке заявили, что предприняли шаги по улучшению систем и средств контроля и по-прежнему стремятся обеспечить полное соответствие нормативным требованиям.