Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале 2024 года выросла на 35%

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Московской биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за I квартал 2024 года увеличилась на 35% — до 19,35 млрд рублей против 14,33 млрд рублей в 2023 году. Об этом говорится в опубликованных финансовых результатах на сайте площадки.
Комиссионный доход вырос до 14,53 млрд рублей. Объемы торгов и комиссионные доходы на рынке акций удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов, сообщила биржа. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи составила 42,72%. Доходы от платформы «Финуслуги» выросли более чем в три раза, до 775,1 млн рублей.
Операционные расходы выросли на 80,3%, до 9,77 млрд рублей за счет роста маркетинговых расходов и расходов на персонал по сравнению с низкой базой первого квартала 2023 года, в котором произошло списание резервов на выплату премий. Численность сотрудников увеличилась на 12,9%.
Размер собственных средств биржи по итогам первого квартала 2024 года составил 145,52 млрд рублей. По состоянию на конец отчетного периода биржа не имела долговых обязательств.
Комиссионные доходы на рынках.
Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 31%, в то время как объемы торгов увеличились на 40,6%. Объем спот-сделок вырос на 43,2%, в то время как операционный своп увеличился на 39,2%. Комиссионный доход на денежном рынке вырос на 45,9%. Общий объем торгов увеличился на 17,3%. Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 56,7%, объемы торгов увеличились на 53,1%.
Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг вырос на 20,7%. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 28,4%. Различие между темпами роста комиссионных доходов и стоимости активов на хранении определили показатели направлений деятельности, не связанных с хранением, в первую очередь клиринговых услуг и услуг по управлению обеспечением, которые обусловлены динамикой операций репо в НРД.
Доходы от продажи информационных услуг увеличились на 28,9%, в основном из-за ослабления курса рубля. Продажи программного обеспечения и технических услуг выросли на 7,4%. Листинг и прочие услуги выросли на 16,9% в силу высокой активности на первичном рынке облигаций в течение квартала.
Рынок ценных бумаг.
Капитализация рынка акций на 31 марта 2024 года составила 62,09 трлн рублей ($672,18 млрд). Объемы торгов и комиссионные доходы на рынке акций удвоились на фоне роста оборачиваемости торгов. В течение квартала ежемесячно сделки заключали более 3,7 млн клиентов.
Комиссионные доходы рынка облигаций выросли на 18,1% за счет соответствующего увеличения объемов торгов на 17,8% (без учета однодневных облигаций). Объем торгов на первичном рынке (без учета однодневных облигаций) вырос на 22,2%. Объем вторичных торгов вырос на 13,8%. Объем вторичных торгов ОФЗ вырос на 20,7%, объем торгов прочими облигациями — на 8,4%.