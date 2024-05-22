Чистая прибыль Мосбиржи по МСФО в I квартале 2024 года выросла на 35%

Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 31%, в то время как объемы торгов увеличились на 40,6%. Объем спот-сделок вырос на 43,2%, в то время как операционный своп увеличился на 39,2%. Комиссионный доход на денежном рынке вырос на 45,9%. Общий объем торгов увеличился на 17,3%. Комиссионные доходы срочного рынка выросли на 56,7%, объемы торгов увеличились на 53,1%.